Update: FC Volendam neemt definitief afscheid van Misha Salden

Misha Salden is niet langer de trainer van FC Volendam. De club heeft besloten om Salden te ontslaan vanwege de 'teleurstellende resultaten' in de Keuken Kampioen Divisie, zo maakt de club bekend. Volendam zag 'geen perspectief in de nabije toekomst' onder de oefenmeester en gaat op zoek naar een vervanger.

Salden is de eerste trainer die dit seizoen uit zijn functie wordt ontheven op het tweede niveau van Nederland. Zijn ontslag volgt een dag na een remise op bezoek bij Helmond Sport. In die wedstrijd gaf Volendam een 0-1 voorsprong weg, maar wist het terug te komen tot 2-2. De Wijdbroeken staan negentiende in de Keuken Kampioen Divisie en pakten drie punten in zeven wedstrijden. Volendam won nog geen enkel duel.

Salden, die vrijdag nog zijn 45ste verjaardag vierde, was bezig aan zijn tweede seizoen in het Kras Stadion. Hij was tussen 2014 en 2017 werkzaam als technisch manager, waarna hij zelf het roer overnam als hoofdtrainer. Vorig seizoen werd Volendam onder zijn leiding veertiende in de toenmalige Jupiler League.

Na afloop van het duel met Helmond erkende Salden al dat zijn ploeg er niet goed voor staat. "We hebben drie punten en dat is niet goed", zei hij voor de camera van RTV Noord-Holland. "Ik ben positief ingesteld, maar het is wel moeilijk. De eerste helft verdienden we meer." Reden voor een verjaardagsfeestje zag hij dan ook niet. "Ik zou veel liever niet jarig zijn geweest, als we die punten maar hadden gepakt."

Update 1 oktober 10.42 uur - FC Volendam stelt oude bekende aan als interim-trainer

FC Volendam heeft een opvolger gevonden voor de ontslagen Misha Salden. De club uit de Keuken Kampioen Divisie maakt maandagochtend bekend dat Hans de Koning terugkeert. De oefenmeester, die tussen 2012 en 2015 al de scepter zwaaide in Volendam, is op interim-basis aangesteld tot het eind van het seizoen. De Koning was tussen januari 2018 en het eind van het afgelopen seizoen nog werkzaam bij RKC Waalwijk, dat zijn contract niet verlengde.

Update 8 oktober 17.12 uur - Als trainer ontslagen Salden blijft werkzaam in Volendam

Misha Salden werd eind vorige maand ontslagen als trainer van FC Volendam, maar blijft werkzaam voor de club. De Wijdbroeken melden maandag via de officiële kanalen dat Salden manager voetbalzaken blijft. Tot zijn ontslag als trainer combineerde hij beide functies. "Misha is in zijn rol als manager voetbalzaken een vakman", vertelt voorzitter Henk Kras. "Dat heeft hij de afgelopen jaren bewezen. We zijn heel blij dat hij zich blijft inzetten voor de club en gaan ervan uit de fijne samenwerking die we hadden voortgezet wordt."

Update 1 april 23.49 uur - FC Volendam neemt definitief afscheid van Misha Salden

De wegen van Misha Salden en FC Volendam scheiden na dit seizoen definitief. Het aflopende contract van de technisch manager, die tijdelijk tevens algemeen directeur is, wordt niet verlengd. Salden komt niet voor in de toekomstplannen van de club, waar Wim Jonk de belangrijkste kandidaat is om de nieuwe hoofdtrainer te worden. Mocht Jonk daadwerkelijk worden aangesteld als trainer, dan is Hans Bond bereid om aan de slag te gaan in een technische bestuursfunctie.

