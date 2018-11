Update: Barcelona stuurt Samuel Umtiti naar Qatar voor herstel

Barcelona moet het lange tijd stellen zonder Samuel Umtiti, zo meldt AS vrijdagmiddag. De Spaanse krant claimt dat de verdediger enkele maanden buitenspel kan staan vanwege knieproblemen. De Catalaanse grootmacht bevestigt dat Umtiti kampt met problemen aan zijn linkerknie, maar de ernst van de kwetsuur is nog niet vastgesteld.

Umtiti was vrijdag niet aanwezig bij de training van Barcelona. Naar verluidt heeft de Fransman zijn kniebanden beschadigd en moet hij sowieso de thuiswedstrijd van zaterdag tegen Athletic Club aan zich voorbij laten gaan. Woensdag is de wereldkampioen ook niet inzetbaar bij het Champions League-duel met Tottenham Hotspur, aangezien hij bij de wedstrijd tegen PSV een rode kaart pakte.

AS analyseert dat trainer Ernesto Valverde zodoende nog maar drie volwaardige centrale verdedigers tot zijn beschikking heeft, namelijk Gerard Piqué, Clément Lenglet en Thomas Vermaelen. Barcelona is in LaLiga momenteel gedeeld koploper, samen met Real Madrid. Beide topclubs hebben dertien punten verzameld uit zes competitiewedstrijden.

Update 11 oktober 13.44 uur – 'Samuel Umtiti komt door operatie pas volgend jaar weer in actie'

Samuel Umtiti is tot aan het begin van 2019 uitgeschakeld, zo meldt Sport donderdagmiddag. De Franse verdediger moet zich naar verluidt laten opereren aan zijn knie vanwege een ernstige blessure. Eerder meldde AS al dat Umtiti langdurig uit de roulatie zou zijn, waarbij de schatting was dat de verdediger 'enkele maanden' buitenspel zou staan.

Update 30 november 15.55 uur – Barcelona stuurt Samuel Umtiti naar Qatar voor herstel

Barcelona meldt vrijdag via een statement dat Samuel Umtiti naar Doha in Qatar gaat afreizen om een behandeling aan zijn linkerknie te ondergaan. De Franse verdediger kampt al sinds september met een knieblessure en de Catalaanse grootmacht hoopt het herstel te bespoedigen door Umtiti naar het Midden-Oosten te laten vertrekken.