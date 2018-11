Update: ‘UEFA overweegt versnelde invoering VAR bij CL’

Vanaf volgend seizoen zal er ook in de Champions League een beroep gedaan worden op de VAR, zo maakt de UEFA via de officiële kanalen bekend. Daarnaast maakt de Europese voetbalbond bekend dat de videoscheidsrechter zijn intrede zal doen bij de wedstrijd om de Super Cup, in de Europa League, op het EK en tijdens de finale van de Nations League.

De VAR was afgelopen zomer al aanwezig op het WK en wordt momenteel gebruikt in onder meer de Bundesliga, LaLiga en de Eredivisie. In wedstrijden onder de vlag van de UEFA werd er voorlopig nog geen beroep gedaan op de videoscheidsrechter, maar daar komt vanaf volgend seizoen dus verandering in. In het hoofdtoernooi en de play-offs (de laatste voorronde) van de Champions League zal de VAR actief zijn.

Daarnaast zal de VAR in 2020 voor het eerst ingezet worden op het EK, terwijl de videoscheidsrechter in 2021 ook bij de finales van de Nations League aanwezig zal zijn. De UEFA voert de VAR tevens in de Europa League in, al zal dat nog niet volgend seizoen zijn. In seizoen 2020/21 doet de videoscheidsrechter zijn intrede in dat toernooi.

“We zijn ervan overtuigd dat we tot augustus 2019 nog voldoende tijd hebben om het systeem te introduceren en om scheidsrechters te trainen. Zo weten we zeker dat de VAR op een efficiënte en succesvolle manier geïmplementeerd wordt in de belangrijkste competitie van de UEFA: de Champions League”, laat UEFA-president Aleksander Ceferin weten op de website van de Europese voetbalbond.

De VAR maakt mogelijk nog dit seizoen zijn intrede in de Champions League. De BBC meldt dat de UEFA momenteel onderzoekt of een versnelde invoering mogelijk is. De goede ervaringen op het WK én de angst voor grote fouten zouden ten grondslag liggen aan de overweging. In december wordt er een besluit verwacht inzake de kwestie.