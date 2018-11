UEFA Europa League: uitslagen en programma groepsfase

De groepsfase van de Europa League is in volle gang en hoewel er dit seizoen geen Nederlandse clubs deelnemen, is het een toernooi waar ook deze voetbaljaargang weer meer dan genoeg interessante ploegen in te zien zijn. Donderdagavond volgt de vierde speelronde in de groepsfase, die zal lopen tot half december. Bekijk hier de uitslagen, standen en complete speelschema.

Groep A

FC Zürich 3-9

Bayer Leverkusen 3-6

Ludogorets 3-1

AEK Larnaca 3-1

AEK Larnaca - FC Zürich 0-1

Kololli

Ludogorets - Bayer Leverkusen 2-3

Keserü, Marcelinho; Havertz (2x), Thelin

FC Zürich - Ludogorets 1-0

Palsson

Bayer Leverkusen - AEK Larnaca 4-2

Alario (2x), Havertz, Brandt; Trickovski, Raspas

FC Zürich - Bayer Leverkusen 3-2

Marchesano, Domgjoni, Odey; Bellarabi (2x)

AEK Larnaca - Ludogorets 1-1

Larena; Lukoki

8 november 21.00 uur Ludogorets - AEK Larnaca

8 november 21.00 uur Bayer Leverkusen - FC Zürich

29 november 18.55 uur Bayer Leverkusen - Ludogorets

29 november 18.55 uur FC Zürich - AEK Larnaca

13 december 21.00 uur Ludogorets - FC Zürich

13 december 21.00 uur AEK Larnaca - Bayer Leverkusen

Groep B

FC Salzburg 3-9

RB Leipzig 3-6

Celtic 3-3

Rosenborg BK 3-3

RB Leipzig - FC Salzburg 2-3

Dabbur, Haidara; Laimer, Poulsen; Gulbrandsen

Celtic - Rosenborg BK 1-0

Griffiths

FC Salzburg - Celtic 3-1

Dabbur (2x), Minamino; Edouard

Rosenborg BK - RB Leipzig 1-3

Jebali; Augustin, Konate, Cunha

RB Leipzig - Celtic 2-0

Cunha, Bruma

FC Salzburg - Rosenborg BK 3-0

Dabbur (2x), Wolf

8 november 21.00 uur Celtic - RB Leipzig

8 november 21.00 uur Rosenborg BK - FC Salzburg

29 november 18.55 uur Rosenborg BK - Celtic

29 november 18.55 uur FC Salzburg - RB Leipzig

13 december 21.00 uur Celtic - FC Salzburg

13 december 21.00 uur RB Leipzig - Rosenborg BK

Groep C

Zenit Sint-Petersburg 3-7

Slavia Praag 3-6

FC Kopenhagen 3-4

Girondins Bordeaux 3-0

Slavia Praag - Girondins Bordeaux 1-0

Zmrhal

FC Kopenhagen - Zenit Sint-Petersburg 1-1

Mak; Sotiriou

Zenit Sint-Petersburg - Slavia Praag 1-0

Kokorin

Girondins Bordeaux - FC Kopenhagen 1-2

Sankhare; Sotiriou, Skov

FC Kopenhagen - Slavia Praag 0-1

Matousek

Zenit Sint-Petersburg - Girondins Bordeaux 2-1

Dzyuba, Kuzyayev; Briand

8 november 21.00 uur Girondins Bordeaux - Zenit Sint-Petersburg

8 november 21.00 uur Slavia Praag - FC Kopenhagen

29 november 18.55 uur Girondins Bordeaux - Slavia Praag

29 november 18.55 uur Zenit Sint-Petersburg - FC Kopenhagen

13 december 21.00 uur Slavia Praag - Zenit Sint-Petersburg

13 december 21.00 uur FC Kopenhagen - Girondins Bordeaux

Groep D

Dinamo Zagreb 3-9

Fenerbahçe 3-4

Spartak Trnava 3-3

Anderlecht 3-0

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe 4-1

Sunjic, Hajrovic; Neustädter; Hajrofic, Olmo

Spartak Trnava - Anderlecht 1-0

Oravec

Anderlecht - Dinamo Zagreb 0-2

Hajrovic, Gojak

Fenerbahçe - Spartak Trnava 2-0

Slimani (2x)

Spartak Trnava - Dinamo Zagreb 1-2

Ghorbani; Gavranovic, Orsic

Anderlecht - Fenerbahçe 2-2

Bakkali (2x); Frey, Kaldirim

8 november 16.50 uur Fenerbahçe - Anderlecht

8 november 21.00 uur Dinamo Zagreb - Spartak Trnava

29 november 18.55 uur Fenerbahçe - Dinamo Zagreb

29 november 18.55 uur Anderlecht - Spartak Trnava

13 december 21.00 uur Dinamo Zagreb - Anderlecht

13 december 21.00 uur Spartak Trnava - Fenerbahçe

Groep E

Arsenal 3-9

Sporting Portugal 3-6

Vorskla Poltava 3-3

FK Qarabag 3-0

Sporting Portugal - FK Qarabag 2-0

Raphael, Cabral

Arsenal - Vorskla Poltava 4-2

Aubameyang (2x), Welbeck, Özil; Chesnakov, Sharpar

FK Qarabag - Arsenal 0-3

Papastathopoulos, Smith-Rowe, Guendouzi

Vorskla Poltava - Sporting Portugal 1-2

Kulach; Monteiro, Cabral

Sporting Portugal - Arsenal 0-1

Welbeck

FK Qarabag - Vorskla Poltava 0-1

Kulach

8 november 21.00 uur Arsenal - Sporting Portugal

8 november 21.00 uur Vorskla Poltava - FK Qarabag

29 november 18.55 uur Vorskla Poltava - Arsenal

29 november 18.55 uur FK Qarabag - Sporting Portugal

13 december 21.00 uur Arsenal - FK Qarabag

13 december 21.00 uur Sporting Portugal - Vorskla Poltava

Groep F

Real Betis 3-7

AC Milan 3-6

Olympiacos 3-4

F91 Dudelange 3-0

F91 Dudelange - AC Milan 0-1

Higuaín

Olympiacos - Real Betis 0-0

AC Milan - Olympiacos 3-1

Cutrone (2x), Higuain; Guerrero

Real Betis - F91 Dudelange 3-0

Sanabria, Lo Celso, Tello

F91 Dudelange - Olympiacos 0-2

Torosidis, Fortounis

AC Milan - Real Betis 1-2

Cutrone; Sanabria, Lo Celso

8 november 21.00 uur Olympiacos - F91 Dudelange

8 november 21.00 uur Real Betis - AC Milan

29 november 18.55 uur Real Betis - Olympiacos

29 november 18.55 uur AC Milan - F91 Dudelange

13 december 21.00 uur Olympiacos - AC Milan

13 december 21.00 uur F91 Dudelange - Real Betis

Groep G

Villarreal 3-5

Rangers FC 3-5

Rapid Wien 3-3

Spartak Moskou 3-2

Villarreal - Rangers FC 2-2

Bacca, Gerard; Arfield, Lafferty

Rapid Wien - Spartak Moskou 2-0

Timofeev, Murg

Spartak Moskou - Villarreal 3-3

Ze Luis (2x), Melgarejo; Ekambi, Fornals, Cazorla

Rangers FC - Rapid Wien 3-1

Morelos (2x), Tavernier; Berisha

Villarreal - Rapid Wien 5-0

Fornals, Ekambi, Barac (e.d.), Raba, Moreno

Rangers FC - Spartak Moskou 0-0

8 november 18.55 uur Rapid Wien - Villarreal

8 november 18.55 uur Spartak Moskou - Rangers FC

29 november 16.50 uur Spartak Moskou - Rapid Wien

29 november 21.00 uur Rangers FC - Villarreal

13 december 18.55 uur Rapig Wien - Rangers FC

13 december 18.55 uur Villarreal - Spartak Moskou

Groep H

Eintracht Frankfurt 3-9

Lazio 3-6

Apollon Limassol 3-1

Olympique Marseille 3-1

Olympique Marseille - Eintracht Frankfurt 1-2

Ocampo; Gacinovic, Jovic

Lazio - Apollon Limassol 2-1

Luis Alberto, Immibole; Zelaya

Eintracht Frankfurt - Lazio 4-1

Da Costa (2x), Jovic, Kostic; Parolo

Apollon Limassol - Olympique Marseille 2-2

Markovic, Selaya; Payet, Luiz Gustavo

Olympique Marseille - Lazio 1-3

Payet; Wallace, Caicedo, Marusic

Eintracht Frankfurt - Apollon Limassol 2-0

Kostic, Haller

8 november 18.55 uur Lazio - Olympique Marseille

8 november 18.55 uur Apollon Limassol - Eintracht Frankfurt

29 november 21.00 uur Apollon Limassol - Lazio

29 november 21.00 uur Eintracht Frankfurt - Olympique Marseille

13 december 18.55 uur Lazio - Eintracht Frankfurt

13 december 18.55 uur Olympique Marseille - Apollon Limassol

Groep I

Racing Genk 3-6

Sarpsborg 08 3-4

Malmö FF 3-4

Besiktas 3-3

Besiktas - Sarpsborg 08 3-1

Babel, Andía, Lens; Zachariassen

Racing Genk - Malmö FF 2-0

Trossard, Samatta

Sarpsborg 08 - Racing Genk 3-1

Mortensen (2x), Zachariassen; Trossard

Malmö FF - Besiktas 2-0

Erkin (e.d.), Rosenberg

Sarpsborg 08 - Malmö FF 1-1

Halvorsen; Vindheim

Besiktas - Racing Genk 2-4

Vagner Love (2x); Samata (2x), Ndongala, Pozuelo

8 november 18.55 uur Racing Genk - Besiktas

8 november 18.55 uur Malmö FF - Sarpsborg 08

29 november 21.00 uur Malmö FF - Racing Genk

29 november 21.00 uur Sarpsborg 08 - Besiktas

13 december 18.55 uur Racing Genk - Sarpsborg 08

13 december 18.55 uur Besiktas - Malmö FF

Groep J

FK Krasnodar 2-6

Sevilla 2-3

Standard Luik 2-3

Akhisar Belediyespor 2-0

Sevilla - Standard Luik 5-1

Banega; Djenepo; Vazquez, Ben Yedder (2x), Banega

Akhisar Belediyespor - Krasnodar 0-1

Claesson

Standard Luik - Akhisar Belediyespor 2-1

Emond, Djenepo; Ayik

Krasnodar - Sevilla 2-1

Pereyra, Okriashvili; Kabore (e.d.)

Sevilla - Akhisar Belediyespor 6-0

Mesa, Sarabia, Lukac (e.d.), Muriel, Promes, Mercado

Standard Luik - Krasnodar 2-1

Emond, Laifis; Ari

8 november 18.55 uur Akhisar Belediyespor - Sevilla

8 november 18.55 uur Krasnodar - Standard Luik

29 november 18.55 uur Krasnodar - Akhisar Belediyespor

29 november 21.00 uur Standard Luik - Sevilla

13 december 18.55 uur Akhisar Belediyespor - Standard Luik

13 december 18.55 uur Sevilla - Krasnodar

Groep K

FC Astana 3-5

Dynamo Kiev 3-4

Stade Rennes 3-3

FK Jablonec 3-2

Stade Rennes - FK Jablonec 2-1

Sarr; Travnik; Ben Arfa

Dynamo Kiev - FC Astana 2-2

Tsygankov; Anicic; Garmash; Murtazaev

FC Astana - Stade Rennes 2-0

Zainutdinov, Tomasov

FK Jablonec - Dynamo Kiev 2-2

Hovorka, Travnik; Tsygankov, Garmash

Stade Rennes - Dynamo Kiev 1-2

Grenier; Kedziora, Buyalskyy

FK Jablonec - FC Astana 1-1

Povazanec; Pedro Henrique

8 november 16.50 uur FC Astana - FK Jablonec

8 november 18.55 uur Dynamo Kiev - Stade Rennes

29 november 16.50 uur FC Astana - Dynamo Kiev

29 november 21.00 uur FK Jablonec - Stade Rennes

13 december 18.55 uur Dynamo Kiev - FK Jablonec

13 december 18.55 uur Stade Rennes - FC Astana

Groep L

Chelsea 3-9

PAOK Saloniki 3-3

MOL Vidi 3-3

BATE Borisov 3-3

PAOK Saloniki - Chelsea 0-1

Willian

MOL Vidi - BATE Borisov 0-2

Tuominen, Filipenko

Chelsea - MOL Vidi 1-0

Morata

BATE Borisov - PAOK Saloniki 1-4

Crespo (e.d.); Jaba (2x), Prijovic, Pelkas

Chelsa - BATE Borisov 3-1

Loftus-Cheek (3x); Rios

PAOK Saloniki - MOL Vidi 0-2

Huszti, Stopera

8 november 18.55 uur MOL Vidi - PAOK Saloniki

8 november 18.55 uur BATE Borisov - Chelsea

29 november 18.55 uur BATE Borisov - MOL Vidi

29 november 21.00 uur Chelsea - PAOK Saloniki

13 december 18.55 uur MOL Vidi - Chelsea

13 december 18.55 uur PAOK Saloniki - BATE Borisov

Programma knock-outfase

17 december: loting kruisfinales

14 februari: kruisfinales, heenwedstrijd

21 februari, kruisfinales, return

22 februari: loting achtste finales

7 maart: achtste finales, heenwedstrijd

14 maart: achtste finales, return

15 maart: loting kwartfinales en halve finales

11 april: kwartfinales, heenwedstrijd

18 april: kwartfinales, return

2 mei: halve finales, heenwedstrijd

9 mei: halve finales, return

29 mei: finale, Olympic Stadium, Baku