KNVB Beker: uitslagen tweede ronde en compleet speelschema

Met de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker gaat de kortste route naar Europees voetbal weer verder. 64 ploegen uit de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, Tweede Divisie en lagere divisies uit het amateurvoetbal gaan met elkaar de strijd aan op weg naar de finale in De Kuip op zondag 5 mei 2019. Op dinsdag 30, woensdag 31 oktober en donderdag 1 november staan de wedstrijden in de tweede ronde op de rol. Bekijk hier de uitslagen, het programma en het volledige speelschema van de KNVB Beker seizoen 2018/19.

Aan het bekertoernooi nemen 64 clubs mee: 27 winnaars uit de kwalificatiefase, aangevuld met 34 clubs uit het betaalde voetbal en de drie (plaatsvervangende) periodekampioenen uit de Tweede Divisie. Beloftenteams zijn uitgesloten van deelname aan de KNVB Beker. Amtateurclubs die in de eerste ronde een club uit het betaalde voetbal treffen, spelen altijd thuis.

PSV, Ajax, Feyenoord, AZ en Vitesse, de clubs die Europees voetbal spelen of speelden, hadden in de eerste ronde een beschermde status. Zij konden niet tegen elkaar loten. Omdat PSV en Ajax nog actief zijn in Europa, kunnen zij elkaar ook niet in de tweede ronde loten. Omdat Feyenoord, AZ en Vitesse al zijn uitgeschakeld, vervalt hun beschermde status.

Eerste ronde

Dinsdag 25 september

AFC - Telstar 5-0

Belarbi, Teijsse, Kulhan, Hoek, Linthorst

RKC Waalwijk - NAC Breda 2-0

Baggerman, Seys

Spakenburg - DFS sv 3-0

Van der Neut, Sterling, Van der Sande

DVS’33 Ermelo - Roda JC Kerkrade 0-6

Simakala (2x), Engels, Väyrynen, Van Velzen, Milts

Koninklijke HFC - Harkemase Boys 4-0

Van der Linden (2x), Tadmine, Lewis

ODIN’59 - FC Lisse 1-0

Dikker

Noordwijk - Sparta Rotterdam 3-2

James, Roshanali, Akachau-Achefay; Harroui (2x)

VVSB - De Graafschap 3-3 (3-4 w.n.s.)

Bekooij (2x), Martins; Abena, Owusu, Olijve

Rijnsburgse Boys - TOP Oss 1-1 (4-5 w.n.s.)

Jongeneelen; Rommens

Westlandia - VVV-Venlo 0-3

Samuelsen (2x), Kum

Scheveningen - SC Cambuur 2-3

Donald (2x); Ciganiks, Robertha, Wermeskerken

FC Den Bosch - Heracles Almelo 1-2

Velkov; Vermeij (2x)

FC Volendam - Willem II 1-2

Kaars; Avdijaj, Sol

Go Ahead Eagles - FC Eindhoven 2-0

Navratil, Langedijk

Helmond Sport - Fortuna Sittard 0-5

Vidigal (3x), Hutten (2x)

Almere City FC - FC Dordrecht 1-0

Luckassen

Kozakken Boys - ONS Sneek 3-1

Vicento, Stout, El Azzouti; De Boer

Excelsior - NEC 2-3 (n.v.)

Fortes, Buwalda (e.d.); Achahbar, Braken, Joppen

Woensdag 26 september

OJC Rosmalen - ADO Den Haag 0-6

El Khayati (2x), Necid (2x), Beugelsdijk, Becker

Excelsior Maassluis - PSV 0-4

Gakpo, Sainsbury, Lundqvist, Isimat-Mirin

Staphorst - PEC Zwolle 0-1

Van Crooij

DOVO - Urk 2-2 (4-5 w.n.s.)

Patrick (2x); Brands, Nentjes

Eemdijk - ASWH 1-4

Van den Dikkenberg; Yildirim (3x), Verhoeve

RKAV Volendam - Vitesse 1-2

Tol; Van der Werff, Darfalou

Katwijk - sc Heerenveen 0-1 (n.v.)

Lammers

Groene Ster - TEC 2-1

Hellemons, Ünal; Van Westerlaken

Te Werve - Ajax 0-7

Labyad (2x), Schuurs, Dolberg, Van de Beek, Ekkelenkamp, Gravenberch

Donderdag 27 september

Alcides - AZ 0-6

Idrissi (3x), Johnsen, Maher, Rotariu

OFC - FC Emmen 1-3

El Yaghmouri; Bijl (2x), Niemeijer

FC Groningen - FC Twente 0-2

Javier Espinosa, Peet Bijen

FC Utrecht - MVV Maastricht 2-0

Dessers, Venema

Gemert - Feyenoord 0-4

Vente (3x), Kökcü

Tweede ronde

Dinsdag 30 oktober

PSV - RKC Waalwijk 2-3

Gutierrez, Mauro Júnior; Maatsen (2x), Van Weert

AFC - TOP Oss 1-0

Teijsse

sv Urk - Roda JC Kerkrade 0-1

El Makrini

SC Cambuur - Koninklijke HFC 2-1

Mathieu, Conraad; Noordmans

Kozakken Boys - Almere City 2-1

El Azzouti (2x); Meijer

FC Twente - vv Noordwijk 4-2

Espinosa (2x), Aitor, Zekhnini; Wendt (2x)

De Graafschap - PEC Zwolle 2-5

Vet, Bakker; Flemming (4x), Van Duinen

Woensdag 31 oktober

18.30 uur

Heracles Almelo - Vitesse

19.45 uur

Willem II - Spakenburg

Groene Ster - sc Heerenveen

FC Emmen - ODIN'59

AZ - VVV-Venlo

FC Utrecht - ASWH

20.45 uur

Ajax - Go Ahead Eagles

Donderdag 1 november

18.30 uur

NEC - Fortuna Sittard

20.45 uur

Feyenoord - ADO Den Haag

Speelschema 2018/19

Achtste finales: dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 december 2018

Kwartfinales: dinsdag 22, woensdag 23 en donderdag 24 januari 2019

Halve finales: dinsdag 26, woensdag 27, donderdag 28 februari 2019

Finale: zondag 5 mei

De winnaar van de KNVB Beker plaatst zich voor de derde voorronde van de Europa League.