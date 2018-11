Update: Piqué komt weg met geldboete na rijden zonder geldig rijbewijs

Gerard Piqué riskeert volgens diverse Spaanse media onder meer een gevangenisstraf. De verdediger werd vorige week staande gehouden door de lokale politie, terwijl Piqué geen punten meer op zijn rijbewijs overhad. Als de Spanjaard schuldig wordt bevonden, kan hij naar verluidt een boete van 228,000 euro, een celstraf van zes maanden of een taakstraf tegemoetzien.

Cadena SER kwam vorige week met het nieuws dat Piqué zonder geldig rijbewijs achter het stuur zat. In Spanje begint men met een vast aantal punten en bij iedere overtreding vermindert dit aantal. De 31-jarige stopper van Barcelona is in de loop der jaren zijn punten op zijn rijbewijs kwijtgeraakt, waardoor hij vorige week in overtreding was door rond te rijden in zijn auto.

“We bevestigen het nieuws dat de persoon in kwestie geen punten meer had op het rijbewijs dat hij tijdens een politiecontrole moest voorleggen. Ten gevolge van deze inbreuk werd er klacht tegen hem ingediend,” verklaart de woordvoerder van het stadsbestuur. Voor Piqué is het niet zijn eerste ontmoeting met de Spaanse rechtbank.

Piqué kreeg in 2014 een boete van ruim tienduizend euro, nadat hij een proces verbaal voor fout parkeren voor de neus van enkele agenten op de grond had gegooid. Ernesto Valverde weigert vooralsnog in te gaan op de kwestie: “Ik heb nog niet met hem gesproken en dat wil ik eerst doen voordat ik iets erover ga zeggen”, wordt de trainer geciteerd door diverse Spaanse media.

Gerard Piqué heeft maandag van de rechter in Barcelona een geldboete van 48.000 euro opgelegd gekregen, zo meldt AS. De verdediger van Barcelona werd in september door de politie van de weg geplukt, terwijl hij geen punten meer op het rijbewijs had. In Spanje worden punten in mindering gebracht op het rijbewijs bij overtredingen en als deze op zijn, mag je een tijdje niet rijden en moet je een aantal cursussen bijwonen. Piqué nam toch plaats achter het stuur en werd door de politie gepakt, waarvoor hij nu beboet is.