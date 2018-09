Alisson Becker kan ondanks lelijke blunder opgelucht ademhalen

Liverpool heeft zaterdagmiddag zijn eerste tegentreffer in de Premier League geïncasseerd. Alisson Becker ging in de wedstrijd tegen Leicester City met nog een klein halfuur te gaan flink in de fout en moest daarna machteloos toekijken hoe Rachid Ghezzal toesloeg. Doordat the Reds op dat moment echter al met 0-2 voorstonden was er echter geen man overboord en de ploeg van Jürgen Klopp zag de uiteindelijke 1-2 overwinning niet echt meer in gevaar komen. De verliezend Champions League-finalist van afgelopen seizoen behoudt daardoor de perfecte score en gaat met twaalf punten uit vier wedstrijden aan kop in Engeland.

Klopp hield Naby Keïta voor het treffen met the Foxes op de bank terwijl ook Fabinho, de andere grote aankoop voor het middenveld van deze zomer, niet in de basis begon. Het middenrif van Liverpool werd daardoor gevormd door James Milner, Jordan Henderson en Georginio Wijnaldum en zij zagen hoe Roberto Firmino na vier minuten spelen al een eerste aardige kans had. Kasper Schmeichel kon echter ingrijpen en mocht een minuut later opgelucht ademhalen toen Mohamed Salah naast schoot.

Het geluk van de doelman was even later echter wel definitief op toen Sadio Mané op aangeven van een opstomende Andrew Robertson voor zijn alweer zijn vierde doelpunt van het nog prille Premier League-seizoen tekende. Liverpool hield de druk vervolgens op de ketel en dat leidde vlak voor rust tot de tweede treffer van de middag. Roberto Firmino lette bij een corner goed op en kon de hoekschop van Milner met het hoofd tot een doelpunt promoveren.

Alisson kende op zijn beurt tot de 63e minuut een rustige wedstrijd, aangezien hij in de eerste helft enkel in hoefde te grijpen bij een poging van Demarai Gray. Een terugspeelbal van Virgil van Dijk werd de doelman echter met nog een klein halfuur op de klok fataal toen hij aan de zijkant van zijn strafschopgebied probeerde om Kelechi Iheanacho uit te kappen, de bal kwijtraakte en moest toekijken hoe Ghezzal de aansluitingstreffer voor zijn rekening nam. Tot opluchting van de aankoop van dik zestig miljoen euro slaagde Leicester er in het restant van de wedstrijd echter niet meer in om langszij te komen.