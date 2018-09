‘Als ik in Utrecht was gebleven en geblesseerd was geraakt, had ik niks gehad’

Ruud Boymans keerde in februari van dit jaar terug bij FC Utrecht, maar een groot succes werd de rentree van de spits niet. De aanvaller wilde bij Jong FC Utrecht weer op conditie komen, maar kwam door blessureleed niet meer in actie voor de Domstedelingen. Boymans zit inmiddels zonder club en wil eerst weer helemaal fit worden voordat hij ergens een nieuw dienstverband aangaat.

“Clubs informeren voortdurend naar me. Ik heb dat bewust afgehouden, omdat ik eerst volledig fysiek in orde wil zijn”, legt hij uit in gesprek met de Limburger. “Ik wil niet ergens tekenen en het dan weer mis zien gaan. Dan raak ik heel gefrustreerd. Ik ben nu bezig op de loopband. Het gaat op en neer, dat is heel moeilijk. Soms loop ik vier keer vier minuten. Een dag erna vier keer zes, dan is dat te veel en word ik teruggeworpen” vervolgt hij zijn verhaal.

Wanneer hij precies zijn rentree kan maken weet Boymans nog niet. De spits gaat ervan uit dat hij langzaam naar volledige fitheid toe zal groeien: “Ik kan over twee maanden fit zijn, het kan ook drie maanden zijn”, maakt hij duidelijk. De aanvalsleider stond in het verleden ook al twee jaar onder contract bij FC Utrecht en verliet de Galgenwaard destijds voor een niet helemaal geslaagd avontuur bij Al-Shabab.

Spijt van zijn periode in de Verenigde Arabische Emiraten heeft hij echter niet: “De top drie van Nederland zat niet op mij te wachten. Of ik had een heel seizoen eerste spits in Utrecht moeten zijn. Ik had daar twintig goals kunnen maken. Maar ik ken mijn lichaam, ik ben blessuregevoelig. Al-Shabab betekende een verviervoudiging van mijn salaris en een buitenlands avontuur. Als ik in Utrecht was gebleven en geblesseerd was geraakt, had ik niks gehad. Het was gewoon een risicoanalyse”, sluit hij af.