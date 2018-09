Mourinho: ‘Hij komt hier nu om te scoren, maar Old Trafford houdt van hem’

Manchester United werd donderdag tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League aan Juventus gekoppeld en voor Cristiano Ronaldo worden dat twee bijzondere wedstrijden. De Portugees beleefde zijn grote doorbraak bij the Red Devils en wordt in Manchester nog altijd gezien als een van de beste spelers uit de clubgeschiedenis. José Mourinho denkt dat de aanvaller uitkijkt naar zijn terugkeer.

De Portugees was in 2013 zelf trainer van Real Madrid toen Ronaldo in de Champions League al eens terugkeerde op Old Trafford: “Ik denk dat hij het leuk vindt om hier te komen. Mijn gevoel toen we hier met Real Madrid speelden was dat hij blij was om weer terug te zijn, maar hij was ook blij dat hij kon scoren en uiteindelijk won”, laat de trainer weten via de officiële kanalen van zijn werkgever.

“Hij komt hier in een shirt van Juventus. Hij is daarheen gegaan om de Champions League te winnen en hij komt naar Old Trafford om te scoren en te winnen. Maar Old Trafford houdt van hem en zal altijd op een positieve manier op hem reageren, dat is iets moois”, gaat Mourinho verder. De komst van Ronaldo is niet het enige weerzien dat in de komende tijd voor de coach op het programma staat, aangezien hij met United in de EFL Cup het Derby County van Frank Lampard treft.

Mourinho verwacht niet dat dat een ‘rare wedstrijd’ zal worden: “Ik denk dat het mooi is. De eerste generatie spelers die ik bij FC Porto en Chelsea onder mijn hoede had is nu met pensioen en veel zijn trainer geworden. Frank wordt de eerste die ik tegenkom en dat is helemaal niet raar. Hij wilde altijd al trainer worden. Ik denk dat hij bij de eerste twee in de Championship wil eindigen en wil promoveren, maar we zijn Derby natuurlijk ook afgelopen seizoen in de FA Cup tegengekomen en elk team uit de Championship dat naar Old Trafford komt is altijd extra gemotiveerd.”