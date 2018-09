Jong Oranje-oproep mogelijk afgeslagen: ‘Logisch, hij keept bij Feyenoord’

Jong Oranje speelt in de aankomende anderhalve week EK-kwalificatiewedstrijden tegen Engeland en Schotland, maar het is nog de vraag of Joël Drommel daarbij van de partij zal zijn. De doelman van FC Twente twijfelt namelijk of hij de uitnodiging van bondscoach Erwin van de Looi wel moet aannemen, aangezien de Tukkers hem ook goed kunnen gebruiken in de Keuken Kampioen Divisie.

“Ik weet het nog niet. Ik twijfel enorm. Ik ben heel blij hoe het nu bij FC Twente gaat en ik wil alles spelen. Ik zit heel goed in mijn vel. Tegelijkertijd leer ik bij Jong Oranje enorm en vind ik het een eer om voor mijn land uit te komen”, legt hij uit aan TC Tubantia. FC Twente speelt aankomende zaterdag een wedstrijd tegen TOP Oss, precies tussen de twee interlands van Jong Oranje op 6 en 11 september in.

Drommel besprak de kwestie onlangs met trainer Marino Pusic, clubicoon Sander Boschker en zijn vader. Een knoop heeft de 21-jarige doelman echter nog niet door weten te hakken: “Van Sander en Marino mag ik zelf de keuze maken. Justin Bijlow is eerste keeper bij Jong Oranje. Dat is logisch. Hij keept bij Feyenoord en in de Eredivisie. Hij blijft alleen heel moeilijk voor mij. Ik heb nog nooit zo'n keuze moeten maken.”