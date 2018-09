‘FC Twente kan opgelucht ademhalen na einde van opvallende huurconstructie’

FC Twente lijkt afscheid te hebben genomen van Nikola Gjorgjev. TC Tubantia schrijft zaterdagochtend namelijk dat de Tukkers met Grashopper een akkoord hebben bereikt over een voortijdig einde van de huurconstructie rond de jeugdinternational van Macedonië. De terugkeer van Gjorgjev is overigens nog niet officieel bevestigd in Enschede.

Een terugkeer van Gjorgjev naar Zwitserland komt Twente goed uit, aangezien het naar verluidt met Grashopper heeft afgesproken dat de club moet betalen als de middenvelder niet in actie komt. Gjorgjev begon de eerste wedstrijd van het afgelopen seizoen nog wel in de basis, maar verdween daarna al snel naar het tweede plan.

De in het Zwitserse Zürich geboren voetballer speelde zijn wedstrijden vervolgens vooral bij de beloften en maakte onder trainer Gertjan Verbeek ook geen deel meer uit van de wedstrijdselectie. De beslissing van FC Twente om Gjorgjev meteen al twee seizoenen te huren in plaats van een meer gebruikelijke deal voor één seizoen leidde vorig jaar meteen al tot vraagtekens, maar de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie lijkt nu dus wel onder dat tweede jaar uit te zijn gekomen.