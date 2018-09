Koeman bekritiseerd: ‘Hij speelt alles, terwijl Kluivert maximaal reserve is’

Steven Bergwijn maakt de afgelopen weken indruk bij PSV, maar tot een uitnodiging voor het Nederlands elftal heeft dat nog niet geleid. De aanvaller behoorde vrijdag bij de afvallers uit de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman en kan zich nu met Jong Oranje gaan voorbereiden op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Engeland en Schotland. Als het aan Henk Spaan had gelegen was Bergwijn echter gewoon opgeroepen.

“Dit is niet te verdedigen, zelfs niet door een kronkelredenering in de beste tradities van de casuïstiek”, begint de columnist in Het Parool. Als het aan Spaan ligt, zou Bergwijn de plek van de wel geselecteerde Justin Kluivert bij Oranje innemen: “Kluivert is bij AS Roma maximaal een reserve, Bergwijn speelt alles en scoort in de Champions League zowel als in de Eredivisie. Niet voor niets hoort hij sinds donderdag tot de bestbetaalde spelers van PSV”, gaat hij verder.

Bergwijn zette donderdag zijn handtekening onder een nieuw contract, dat hem tot medio 2022 aan PSV verbindt. De aanvaller werd de afgelopen transferzomer wel in verband gebracht met onder meer Girondins Bordeaux, waar hij in beeld was als opvolger van Malcom, maar besloot uiteindelijk om een nieuw contract in Eindhoven te tekenen.

Mark van Bommel, sinds deze zomer de trainer van de twintigjarige aanvaller, deelt overigens de mening van Spaan, zo maakte hij vrijdag al duidelijk: “Ronald Koeman heeft mij gisteren (donderdag, red.) gebeld. Ik vind Steven Bergwijn Oranje-waardig, hij heeft hele grote stappen gemaakt. Maar we respecteren de beslissing van de bondscoach”, liet hij weten tijdens een perspraatje.