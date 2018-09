‘Miljoenenroof in huis van Depay tijdens duel tussen Lyon en Nice’

Inbrekers hebben vrijdagavond toegeslagen in het huis van Memphis Depay. Tijdens de wedstrijd tussen Olympique Lyon en OGC Nice (0-1) werd er ingebroken in de woning van de Oranje-international. Volgens AFP is er voor anderhalf miljoen euro aan spullen meegenomen.

Volgens het Franse persbureau vertelt een bron die dicht op de zaak zit dat de schade op anderhalf miljoen euro wordt geschat. De politie kan dat bedrag niet bevestigen, omdat het nog te vroeg zou zijn om goed in te kunnen schatten wat de inbrekers precies hebben meegenomen. Volgens L’OBS zijn meer spelers uit de Ligue 1 de afgelopen maanden beroofd tijdens wedstrijden.

Lyon ging voor eigen publiek verrassend onderuit. Vijf minuten na rust tekende Marcelo op ongelukkige wijze voor het enige doelpunt door zijn eigen keeper te passeren. Depay startte in de spits en wist geen potten te breken. Het was al de tweede nederlaag van Lyon dit seizoen. Met zes punten uit vier wedstrijden is de ploeg van Bruno Génésio terug te vinden op de vijfde plaats. De overige ploegen in de Ligue 1 komen dit weekend nog in actie.