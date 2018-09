‘Ik wilde eerste keeper worden als Onana weg zou gaan, dat was de bedoeling’

Benjamin van Leer maakte in de slotfase van de transferperiode op huurbasis de overstap van Ajax naar NAC Breda. In gesprek met BN DeStem kijkt de 26-jarige doelman terug op zijn periode in Amsterdam, die mede door blessureleed niet liep zoals hij op voorhand hoopte. Van Leer daalde in de voorbereiding op het huidige seizoen in de pikorde, want Erik ten Hag heeft Kostas Lamprou aangewezen als tweede keeper. Bij NAC hoopt Van Leer weer wekelijks te spelen en zijn oude niveau te halen.

Van Leer werd opgeleid bij PSV en speelde zich als keeper van Roda JC Kerkrade in de kijker. Ajax nam hem vorig jaar over, maar door een enkelblessure en kruisbandblessure kwam hij niet volledig uit de verf. “Ik weet wat ik kan en ik weet dat ik mij op trainingen ontwikkeld heb. Het niveau bij Ajax is heel hoog. In het begin voelde het als een draaimolen. De balsnelheid, het inspelen, het kaatsen; aan alles merkte ik dat het sneller ging. De schoten zijn harder, preciezer en meer in de hoek.”

Dit seizoen koos Ten Hag niet voor Van Leer als tweede doelman, maar voor Lamprou. “De trainer heeft gezegd dat Kostas het goed heeft gedaan toen ik geblesseerd was. Ik had er best moeite mee, omdat ik met hoge verwachtingen naar Ajax ben gegaan. Ik wilde eerste keeper worden als Onana weg zou gaan, dat was de bedoeling”, aldus Van Leer. “Daarom tekende ik daar. Door blessures werd het een lastig verhaal, vervelend voor mij. Maar het is niet anders, inherent aan een topclub. Als jij er niet staat, staat iemand anders op die plek. De een z’n dood is de ander z’n brood. Dat is de realiteit, dat is topsport.”

In Breda gaat Van Leer samenwerken met keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar, jarenlang de vaste eerste keeper van NAC. Mede door gesprekken met de oud-keeper heeft Van Leer voor NAC gekozen. “De afgelopen week heb ik veel contact gehad met Jelle. Onze ideeën over trainen en keepen komen grotendeels overeen. De goeie punten nog beter maken” klinkt het. “Dat is wat ik nodig heb om mijn oude niveau te halen. De ambitie om eerste keeper van Ajax te worden, is nooit weggegaan. Dat is het doel. Of ik zondag kan starten? Ja. Ook een keeper heeft wedstrijdritme nodig, maar ik kan starten zondag. Ik wil ook starten en ga er vanuit dat ik start.” NAC gaat zondagmiddag op bezoek bij Feyenoord.