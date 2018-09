‘Ik snap dat Ajax baalde van mijn vertrek, want ik ben een goede speler’

Donyell Malen liet Ajax drie jaar geleden achter zich. Frank de Boer vertelde onlangs dat men in Amsterdam ‘een beetje pissed’ was omdat de aanvaller vertrok, daar men in hem een ‘volwaardige Ajax-speler’ zag. Malen begrijpt dat Ajax niet blij was met zijn beslissing om naar Arsenal te gaan.

“Ik snap wel dat ze bij Ajax baalden van mijn vertrek, want ik ben een goede speler. Het was destijds een keuze en die moet iedereen accepteren”, aldus de nu negentienjarige Malen in een interview met de NOS. “Arsenal kwam met een plan en ik ging daar voor honderd procent voor. Ik zou het zo nog een keer hebben gedaan, want ik ben nu dicht bij waar ik wil zijn.”

Malen brak niet door bij Arsenal en keerde vorig jaar zomer bij PSV terug in Nederland. Hij tekende een contract tot medio 2020. Die transfer riep de nodige vragen op, maar Malen vond zijn overstap logisch: “We spelen Champions League. Toen ik die hymne hoorde, poeh, dat doet wel wat me. PSV is net als Arsenal een grote club. Het is een slimme stap geweest.”

Malen, international van Oranje Onder-19, speelde vorig seizoen 22 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Hij kwam tot dertien doelpunten voor de beloften en in dienst van het eerste van PSV staat de teller nu op één treffer. Malen benadrukt dat hij geen spijt heeft van zijn overstap naar Arsenal, ondanks dat hij zijn debuut in het eerste elftal van the Gunners niet wiste te maken.

“Ik heb in Engeland ook veel geleerd als mens. Om jezelf te zijn en een goede instelling te hebben. Dat kun je wel zien aan de manier hoe ik nu speel, denk ik.” Over een eventuele terugkeer naar de Engelse competitie zegt hij: “We zullen zien. Eerst hier maar eens basisspeler worden.” Met PSV neemt Malen het zaterdagavond op tegen Willem II.