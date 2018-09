‘Ik wilde hier dolgraag naartoe, want PSV is een grote club’

Aziz Behich heeft niet lang hoeven nadenken over de aanbieding van PSV. De linksback ruilde Bursaspor op de laatste dag van de transfermarkt in voor de Eindhovenaren en zette zijn handtekening onder een contract voor vier jaar. Daarmee is een ‘wens’ voor Behich in vervulling gekomen.

“Vorige week las ik de berichten in Turkije dat mijn transfer al rond was, maar dat klopte niet. Na een paar weken van onderhandelen is mijn wens dan toch uitgekomen. Ik wilde hier dolgraag naartoe, omdat het een grote club is en omdat ik de manier van werken van de coaches ken,”, aldus Behich in het Eindhovens Dagblad.

“In de zomer was ik heel enthousiast over hun trainingen bij Australië en toen ik hoorde van de interesse van PSV heb ik mijn zinnen op een transfer gezet.” De 27-jarige Behich stond sinds de winter van 2013 onder contract in Bursa. Hij werd overgenomen van Melbourne Heart en speelde 144 wedstrijden voor De Krokodillen.

Bij PSV moet hij de concurrentie aangaan met de van NAC Breda overgekomen Añgelino. Behich benadrukt dat concurrentie voor ‘elk team goed’ is en dat hij voor zijn kansen zal vechten. PSV heeft naar verluidt een transfersom van 1,7 miljoen euro betaald voor de Australisch international.