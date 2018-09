Ziyech neemt Tadic niets kwalijk: ‘Onze relatie is hartstikke goed’

Hakim Ziyech moest het tenue met rugnummer tien begin augustus afstaan aan Dusan Tadic. De middenvelder liet weten het daar ‘niet eens’ mee te zijn, maar vertelt in een interview met De Telegraaf nu dat hij het achter zich heeft gelaten. “Het is voor mij puur de manier waarop het is gegaan”, aldus Ziyech.

Het ging de 25-jarige Ziyech niet zozeer om het nummer, maar wel om de manier waarop Ajax met hem heeft ‘gecommuniceerd’. Veel invloed lijkt de ‘affaire’ niet op hem te hebben gehad, want Ziyech is uitstekend aan het seizoen begonnen en voegt eraan toe dat hij het ‘hele seizoen’ zal laten zien dat de kwestie over het rugnummer hem niet kan raken.

De Marokkaans international neemt Dusan Tadic, die tijdens de onderhandelingen met Ajax het nummer tien opeiste, niets kwalijk. “We hebben er samen niet eens over gesproken. Ik hoef er ook niet met hem over te praten. De club heeft hem een belofte gedaan en dan moeten ze die nakomen. Zo simpel is het.”

“Onze relatie is ook hartstikke goed (…) Bij Ajax heb ik een klik met hem. We hoeven elkaar maar aan te kijken in het veld om te weten wat de ander doet. Dat heb ik niet heel vaak met spelers. Voor de wedstrijd praten we ook niet veel. In het stadion zitten we naast elkaar zonder veel te zeggen. Net voordat we het veld op gaan, kijken we even naar elkaar en dat is genoeg. We weten wat we moeten doen dan.”