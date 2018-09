‘Hoe we succesvol kunnen zijn tegen Ajax, weet ik niet’

Vitesse hoopt de ongeslagen status dit weekeinde te behouden. De club uit Arnhem krijgt zondagmiddag Ajax op bezoek en Leonid Slutsky beseft dat dit een zwaar duel gaat worden. De Russische trainer vraagt zich hardop af hoe hij de Amsterdammers kan afstoppen.

“Als je mij vraagt wat de sleutel is om succesrijk te zijn, dan weet ik het niet, omdat Ajax zoveel verschillende manieren heeft om gevaarlijk te worden. Het is wel zo dat Ajax nogal veel ruimte weggeeft waardoor je als tegenstander ook aan voetballen toe kunt komen. Daar zullen we gebruik van moeten maken”, zo wordt hij geciteerd door De Telegraaf.

Slutsky voegt eraan toe dat het tegen andere teams vaak voldoende is om ‘één of twee spelers’ te neutraliseren, maar bij Ajax is het ‘een ander verhaal’. De club van trainer Erik ten Hag beschikt over de nodige individuele kwaliteiten en is volgens Slutsky ook ‘gevaarlijk’ met spelhervattingen en de opkomende backs.

Vitesse wist de laatste twee competitiewedstrijden tegen Ajax overigens te winnen. Bovendien verloor Ajax in de laatste zes seizoenen zes keer van Vitesse in de Eredivisie, vaker dan van iedere andere ploeg. Het duel in GelreDome gaat zondag om 14.30 uur van start.