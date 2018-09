‘Ik had iets meer respect en begrip van Van Gaal verwacht’

Wesley Sneijder komt komende donderdag voor de laatste keer uit voor het Nederlands elftal. De middenvelder zal in de Johan Cruijff ArenA in de basis beginnen en zwaait daarna definitief af bij Oranje. Hij heeft alle bondscoaches met wie hij heeft samengewerkt, uitgenodigd om bij de interland aanwezig te zijn.

Louis van Gaal heeft een uitnodiging ontvangen, maar is verhinderd. Het spijt de 34-jarige Sneijder dat Van Gaal er niet bij kan zijn. Hij noemt hem in een interview met De Telegraaf ‘een geniale gek’: “Zijn aanpak heeft in 2014 gewerkt. Daarvoor verdient hij niet alle credits, want als assistent was Blind ook heel belangrijk met besprekingen en analyses van de tegenstanders. De combinatie Van Gaal/Blind was de juiste voor die groep op dat moment.”

Het heeft niet altijd geboterd tussen Sneijder en Van Gaal. De spelmaker van Al-Gharafa botste in 2013 in de aanloop naar een trainingskamp naar Azië met LVG toen hem de aanvoerdersband werd afgenomen. De manier waarop dat gebeurde, vind Sneijder nog altijd ‘schandalig’: “In werkelijkheid zat ik op een verjaardag waar mijn oma ook was. Natuurlijk zat ik in een moeilijke periode. En ik wist dat ik niet fit was. Toch wilde ik mezelf bewijzen, gaf ik honderd procent en daardoor maakte ik mezelf op dat moment kapot. Daarom had ik iets meer respect en begrip verwacht.”

Sneijder had gehoopt dat Van Gaal hem meer tijd had gegund om ‘topfit’ te worden: “Nu serveerde hij me respectloos af. En je kent me, dan krijg ik een waas voor mijn ogen en wil ik het, zoals op straat, op een andere manier oplossen. Gelukkig heb ik tot tien geteld en de motivatie uit mezelf kunnen oproepen.” Sneijder kwam uiteindelijk tot 133 interlands en daarin wist hij 31 keer te scoren. Bij Al-Gharafa ligt hij nog tot medio 2019 vast.