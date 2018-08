Miskoop van Paris Saint-Germain blijft actief in Ligue 1

Hatem Ben Arfa blijft in de Ligue 1 actief. De 31-jarige aanvallende middenvelder heeft vrijdag de medische keuring bij Stade Rennes doorlopen en zal zaterdag of zondag zijn handtekening zetten onder een tweejarig contract, meldt l’Équipe.

De transfermarkt is ook in Frankrijk gesloten, maar omdat Ben Arfa clubloos is, kan hij ook buiten de windows om op zoek naar een nieuwe club. Zijn keuze is dus gevallen op Stade Rennes, al stond hij ook in de belangstelling van OGC Nice.

Ben Arfa, vijftienvoudig international van Frankrijk, maakte in de zomer van 2016 de overstap van Nice naar PSG, maar groeide nimmer uit tot een vaste waarde. Hij speelde 32 wedstrijden in het Parc des Princes en daarin was hij goed voor 4 doelpunten en 7 assists. Met PSG won Ben Arfa de Coupe de France, Coupe de la Ligue en de Trophée des Champions.

Ben Arfa maakte zijn profdebuut bij Olympique Lyon en speelde nadien drie jaar voor Olympique Marseille. De technicus kwam vervolgens uit voor Newcastle United en Hull City, alvorens hij bij Nice terugkeerde in het Franse voetbal. Ben Ara werd in 2007/08 uitgeroepen tot Talent van het Jaar in de Ligue 1 en in het seizoen 2015/16, na zeventien doelpunten te hebben gemaakt voor Nice, werd hij opgenomen in het Team van het Jaar.