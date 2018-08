Choupo-Moting gaat bij PSG concurrentie aan met Neymar en Draxler

Paris Saint-Germain heeft de selectie aangevuld met Eric Maxim Choupo-Moting. De 29-jarige aanvaller speelde het afgelopen seizoen voor Stoke City en heeft nu voor twee seizoenen getekend in he Parc des Princes. Choupo-Moting moet de concurrentie aangaan met onder anderen Neymar en Julian Draxler.

Choupo-Moting werd geboren in Hamburg, maar speelde 45 interlands voor Kameroen. Hij brak door bij Hamburger SV en via FC Nürnberg, FSV Mainz en Schalke 04 kwam hij vorig jaar bij Stoke terecht. Daar kwam de linksbuiten in 32 wedstrijden tot 5 doelpunten en 5 assists.

“Ik ben enorm vereerd om te tekenen voor een grote Europese club als PSG”, zegt Choupo-Moting, die met rugnummer zeventien gaat voetballen. “Ik bedank de directeuren en de trainer (Thomas Tuchel, red.) voor het vertrouwen dat ze in mij stellen. Ik ga alles geven op het veld, iedere dag weer.”

“Het is een fantastische stap in mijn carrière om naar Frankrijk te komen, een groot voetballand. Ik ga met enkele uitzonderlijke medespelers voetballen en kan niet wachten om de atmosfeer in het Parc des Princes te proeven”, aldus Choupo-Moting. Zijn tweejarige contract kan door een optie overigens met een derde seizoen verlengd worden.