Vitesse stunt en legt in slotfase van transfermarkt Musonda vast

Vitesse heeft zich op de valreep weten te versterken met Charly Musonda Jr. De 21-jarige aanvallende middenvelder staat tot medio 2022 onder contract bij Chelsea, maar komt daar niet in aanmerking voor (veel) speelminuten. Voor Vitesse is Musonda de elfde aanwinst van deze zomer.

De club uit Arnhem versterkte zich eerder met Matus Bero en Martin Ödegaard en de concurrentie op het middenveld zal daardoor alleen maar heviger worden. Vitesse heeft de komst van Musonda via de officiële kanalen bevestigd: "We hebben Charly al drie jaar op de radar staan. Hij is een veelzijdige speler, die zowel op tien als op de beide flanken kan spelen. Charly heeft een goede actie, heeft veel snelheid en is technisch vaardig", zegt directeur Marc van Hintum.

Volgens dagblad De Gelderlander genoot Musonda ook interesse van Internazionale en Anderlecht, maar is het Vitesse van Leonid Slutsky dus als winnaar uit de bus gekomen. Musonda geldt nog altijd als een groot talent. De Belg ruilde Anderlecht in de zomer van 2012 in voor the Blues en werd nadien verhuurd aan Real Betis en Celtic.

De voormalig jeugdinternational speelde tot dusverre zeven wedstrijden in het eerste elftal van de club uit Londen en daarin was hij goed voor één doelpunt en twee assists. Vitesse heeft de afgelopen jaren diverse keren geprobeerd om Musonda op huurbasis vast te leggen, maar steeds werd men afgetroefd. Nu trekt Vitesse wel aan het langste eind.