Van der Vaart krijgt gezelschap van aanvaller met Eredivisie-ervaring

Adnane Tighadouini neemt voor de vierde keer op huurbasis afscheid van Málaga. De 25-jarige aanvaller werd uitgeleend aan Kayserispor, Vitesse en FC Twente en gaat het nu proberen bij Esbjerg fB. Daar komt Tighadouini samen te spelen met onder anderen Rafael van der Vaart.

“Ik kijk ernaar uit om Esbjerg en Denemarken te laten zien wat ik kan. Ik weet niet veel over de Superligaen, maar heb een goed gesprek gehad met John Lammers en ik ben er erg positief over. Esbjerg doet het dit seizoen goed en ik wil daar met mijn kwaliteiten aan bijdragen”, aldus Tighadouini op de website van EfB.

“Ik wil het team helpen en hoe ik dat het beste kan doen, is hard werken, assists geven en doelpunten maken.” Tighadouini, die met nummer elf gaat spelen, kan zondag al meedoen in het duel met FC Kopenhagen. De linksbuiten heeft bij Málaga overigens nog een contract tot medio 2020. Hij speelde daar slechts twaalf duels in het eerste elftal.