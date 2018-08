Van der Gaag stuurt zoon naar Keuken Kampioen Divisie

Jordan van der Gaag hoopt ervaring op te doen bij Helmond Sport. De club uit de Keuken Kampioen Divisie maakt bekend dat men de negentienjarige aanvallende middenvelder op huurbasis overneemt van NAC Breda. Daarmee is de selectie van Helmond ook rond.

“Jordan is een speler met veel potentie. Bij ons krijgt hij nu de kans om de volgende stappen te zetten in zijn loopbaan en zich nog verder te ontwikkelen”, zegt directeur Leon Vlemmings op de website van Helmond, dat vrijdag met 1-1 gelijkspeelde tegen de beloften van PSV.

Van der Gaag is de zoon van NAC-trainer Mitchell van der Gaag. Hij werd geboren in Den Haag en voetbalde voor achtereenvolgens Marítimo, Benfica en Estoril. “Aan het begin van dit seizoen heb ik al aan het grote werk mogen ruiken met twee invalbeurten in de Eredivisie. De stap naar Helmond is voor mij echter een mooie kans om meer wedstrijden onder een bepaalde druk te spelen.”

“Dat er ook andere jongens van NAC bij Helmond zitten maakte deze keuze voor mij nog makkelijker”, aldus Van der Gaag op de website van zijn tijdelijke werkgever. De linkspoot speelde tot dusverre twee wedstrijden in het eerste elftal van NAC.