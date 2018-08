PSG laat aankoop van elf miljoen euro gaan met optie tot koop

Giovani Lo Celso maakt het seizoen af bij Real Betis. De club uit Andalusië maakt via de officiële kanalen melding van de komst van de 22-jarige middenvelder. Real Betis heeft tevens een optie tot koop bedongen op de Argentijn.

PSG nam Lo Celso in de zomer van 2016 voor elf miljoen euro over van CA Rosario. Het talent tekende voor vijf jaar en sloot in de winter van 2017 aan bij de selectie van toen nog trainer Unai Emery. “Ik heb voor PSG gekozen omdat dit een grote club is die om de grote prijzen meedoet. PSG is momenteel een van de beste ploegen in Europa en heeft enkele sterren tot zijn beschikking. Het project motiveert mij ook”, vertelde Lo Celso.

“Of ik een risico neem omdat ik misschien niet alles ga spelen? Dat denk ik niet. Ik ga proberen om wat toe te voegen aan het team en ben nog jong, dus heb de toekomst nog voor mij liggen.” De linkspoot kwam tot 6 doelpunten en 9 assists in 54 wedstrijden en gaat nu dus aan de slag in Sevilla. Lord Celso, zoals hij ook wel wordt genoemd, ligt bij PSG nog tot medio 2021 vast.