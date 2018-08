Olympique Lyon trekt 22 miljoen euro uit voor nieuwe aanvalsleider

Moussa Dembélé is de nieuwe spits van Olympique Lyon. Celtic maakt bekend dat men met de club uit de Ligue 1 een akkoord heeft bereikt over een transfersom voor de aanvaller. De 22-jarige Dembélé kost naar verluidt 22 miljoen euro.

Lyon heeft de komst van de Fransman nog niet bekendgemaakt, maar zou een vijfjarig contract hebben klaarliggen voor de aanwinst. Daarmee komt er na twee jaar een einde van de periode van Dembélé bij Celtic. “Iedere beslissing die wij nemen, nemen we in het belang van de club en de supporters”, reageert manager Brendan Rodgers op de website van de Schotten.

Celtic wilde Dembélé niet kwijt en sloeg daarom donderdag een bod af. “De beslissing om de aanbieding alsnog te accepteren, is genomen in het belang van de selectie, mijn technische staf en de cultuur en omgeving die we de afgelopen twee seizoenen hebben gecreëerd.” Rodgers lijkt daarmee aan te geven dat Dembélé per se weg wilde bij the Bhoys.

Dembélé, international van Jong Frankrijk, speelde in de jeugdopleiding bij onder meer Paris Saint-Germain en via Fulham kwam hij in de zomer van 2016 bij Celtic terecht. In 94 wedstrijden maakte hij 51 doelpunten voor de club uit Glasgow. Hij geldt als de opvolger van de naar Real Madrid teruggekeerde Mariano Díaz.