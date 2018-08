Verrassende tweede nederlaag voor Olympique Lyon in Ligue 1

Olympique Lyon maakt geen sterke seizoensstart door. Met Memphis Depay in de basis verloren les Gones vrijdagavond verrassenderwijs van OGC Nice: 0-1. Kenny Tete bleef de hele wedstrijd op de bank bij Lyon. Voor de gastheer was het de tweede nederlaag in vier competitieduels; de overige twee wedstrijden werden wel gewonnen. Nice boekte de eerste zege en staat op vier punten.

Het liep voor Lyon niet zoals gehoopt in het eigen Parc Olympique Lyonnais. Het team van Bruno Génésio kon het overwicht in de eerste helft niet omzetten in een voorsprong, waarna men het deksel in het tweede bedrijf op de neus kreeg. Voor rust zag Lucas Tousart een inzet langs de paal scheren, terwijl keeper Walter Benítez door Depay tot een redding werd gedwongen nadat de Nederlander zich makkelijk ontdeed van Dante. In het tweede bedrijf kroop Nice uit de schulp.

Eerst trof Allan Saint-Maximin nog de lat, maar vervolgens was het raak voor de buitenspeler van Nice. Na een korte corner trok hij naar binnen en werd zijn harde schot van richting veranderd door ex-PSV'er Marcelo: 0-1. Lyon opende vervolgens zonder succes de jacht op de gelijkmaker. Nabil Fekir was dichtbij, maar Benítez had een goed antwoord op zijn halve volley. Er kwamen nieuwe pogingen, van Tanguy Ndombele en opnieuw Fekir, maar weer lag de keeper in de weg.