AC Milan verstoort feestdag voor Rick Karsdorp in 95ste minuut

AC Milan heeft vrijdagavond op het allerlaatste moment een overwinning geboekt op AS Roma. I Rossoneri leken genoegen te moeten nemen met een punt, maar in de vijfde minuut van de blessuretijd zorgde Patrick Cutrone voor de 2-1. Bij Roma maakte Rick Karsdorp zijn langverwachte rentree. De rechtsback stond voor het eerst op het veld sinds zijn debuutwedstrijd op 25 oktober 2017, toen Karsdorp een zware knieblessure opliep. Hij deed 78 minuten mee; landgenoot Justin Kluivert bleef het hele duel op de bank.

Gonzalo Higuaín had, net als in de seizoensopener tegen Napoli, een basisplek bij Milan. De spits dacht na een uur zijn eerste officiële doelpunt voor zijn nieuwe club te maken, maar na tussenkomst van de VAR werd de treffer afgekeurd. De Argentijn werd gelanceerd door Giacomo Bonaventura, omspeelde keeper Robin Olsen en rondde gedecideerd af. Uit de videobeelden bleek echter dat hij net buitenspel stond bij de pass van achteruit. Het had een belangrijk moment kunnen zijn voor Milan, kort nadat Roma op 1-1 was gekomen.

Bij rust leidde Milan nog met 1-0. Het enige doelpunt van het eerste bedrijf kwam op naam van Franck Kessié: in de veertigste minuut verschafte Ricardo Rodríguez zichzelf aan de linkerflank de ruimte voor een voorzet uit de draai, waarna Kessié bij de tweede paal binnenwerkte. Het was op basis van het spel in de eerste helft een verdiende voorsprong. De beste kansen waren immers voor de thuisploeg, terwijl Roma onwennig oogde in een nieuw 3-4-1-2-systeem van trainer Eusebio Di Francesco.

In de tweede helft kwam Roma beter voor de dag. Edin Dzeko schoot na 48 minuten net naast, maar 10 minuten later was het alsnog raak voor de bezoekers. Na een afgeslagen corner bracht Stephan El Shaarawy de bal terug in het strafschopgebied en belandde het leer voor de voeten van Federico Fazio, die doeltreffend uithaalde. Na het afgekeurde doelpunt van Higuaín kreeg ook Roma te maken met de VAR: Steven Nzonzi beging een handsbal voordat hij de 1-2 dacht te maken en dus leek het bij 1-1 te blijven. In de vijfde minuut van de blessuretijd bepaalde Cutrone echter anders na een steekpass van Higuaín: 2-1.