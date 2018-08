Leicester verlengt met eerder door Chelsea begeerde doelman

Kasper Schmeichel blijft langer bij Leicester City. De doelman heeft zijn tot medio 2021 doorlopende contract met twee seizoenen verlengd en ligt nu dus tot de zomer van 2023 vast in het King Power Stadium. Schmeichel speelt sinds 2011 voor the Foxes.

De Deen, zoon van voormalig keeper Peter Schmeichel, kwam zeven jaar geleden over van Leeds United en stond bij 298 wedstrijden tussen de palen bij Leicester. Hij won in het seizoen 2013/14 de Championship en in 2015/16 werd de Premier League in de wacht gesleept. Schmeichel werd twee keer verkozen tot Speler van het Jaar bij Leeds.

Daarnaast werd de 39-voudig international twee keer uitgeroepen tot Deens Voetballer van het Jaar: in 2016 en 2017. Met zijn stabiele optredens bij Leicester City speelde hij zich in de kijker bij onder meer Chelsea, maar de club uit Londen lijkt zich de komst van Schmeichel voorlopig dus uit het hoofd kunnen zetten.

“Ik ben erg blij om hier nog vele jaren te blijven. Ik heb het grootste gedeelte van mijn carrière bij Leicester afgewerkt en heb hier geweldige tijden beleefd. Hopelijk komen er nog meer van zulke tijden bij. Ik heb mij vanaf dag één thuis gevoeld bij deze club en wil de supporters bedanken voor de steun die ze mij hebben gegeven”, aldus Schmeichel.