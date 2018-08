FC Twente laat Grolsch Veste juichen; Go Ahead blijft foutloos

Go Ahead Eagles is na drie speelronden alleen koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De club uit Deventer rekende af met tien man van MVV Maastricht (1-2) en zag de concurrentie punten verspelen. SC Cambuur, FC Twente en NEC wonnen hun duels en staan met zeven punten op een gedeelde tweede plaats. De beloften van Ajax en PSV remiseerden tegen respectievelijk FC Den Bosch en Helmond Sport.

MVV Maastricht - Go Ahead Eagles 1-2

Go Ahead stond op basis van het beste doelsaldo bovenaan en blijft de koploper. Het team van John Stegeman had het in het begin wel moeilijk en kwam na tien minuten op achterstand: Lux Mares tikte na een hoekschop de openingstreffer binnen. Maxime Gunst benadeelde zijn ploeg even later door na een tackle op de middenlijn rood te pakken en zag het na 21 minuten 1-1 worden: een van richting veranderd schot van Richard van der Venne bleek de doelman te machtig. Na een uur had MVV weer op voorsprong kunnen komen, ware het niet dat Anthony van den Hurk een strafschop miste. Tien minuten later, nadat Gino Bosz de lat al had geraakt, prikte Maarten Pouwels van dichtbij de 1-2 binnen voor Go Ahead.

FC Oss - SC Cambuur 1-3

FC Oss had voor rust het beste van het spel en nadat Hüseyin Dogan al de paal had geraakt, was het Bryan Smeets die na twaalf minuten de 1-0 aantekende. De middenvelder kon binnenwerken na een voorzet vanaf links. Onder anderen Smeets en Tyrone Conraad kregen hierna mogelijkheden, maar er werd niet meer gescoord. In de tweede helft sloeg Cambuur snel toe: Karim Rossi schoot hard binnen nadat Kevin van Kippersluis de bal had breed gelegd. Na kansen over en weer was het uiteindelijk Cambuur dat de drie punten mee naar huis nam: Rossi promoveerde een voorzet van Jordy van Deelen tot assist en tekende in de blessuretijd ook nog voor de 1-3.

FC Twente - Roda JC Kerkrade 3-1

FC Twente knokte zich in de eerste helft terug van een achterstand. Mitchell Paulissen zette de bezoekers na vier minuten op voorsprong, maar Tim Hölscher schoot op fantastische wijze de 1-1 tegen de touwen en Tom Boere maakte er vanaf elf meter 2-1 van. De spits mocht aanleggen na een overtreding op Hölscher. Na de pauze kopte Ulrich Bapoh vanuit een hoekschop van Hölscher de 3-1 tegen de touwen en leek de wedstrijd in De Grolsch Veste wel gespeeld. Onder anderen Boere kreeg nog een kans op de 4-1, maar de spits mikte voorlangs.

FC Den Bosch - Jong Ajax 1-1

Het duurde niet lang voordat Den Bosch de score opende in De Vliert. Na miscommunicatie en defensief geklungel in de achterhoede bij Ajax wist Stefano Beltrame doelman Stan van Bladeren te omspelen en de 1-0 binnen te werken. Kaj Sierhuis liet een grote kans op de 1-1 onbenut, maar vlak voor rust ging het er toch rooskleuriger uitzien voor Ajax. Oussama Bouyaghlafen van Den Bosch kreeg immers direct rood na een overtreding op Navajo Bakboord. Tegen tien man kwam Ajax na rust op gelijke hoogte via Jurgen Ekkelenkamp; de 1-2 van Sierhuis werd afgekeurd. Na het gelijkspel hebben beide ploegen vier punten verzameld.

Jong PSV - Helmond Sport 1-1

Ondanks mogelijkheden aan weerszijden werd in de eerste helft van de Noord-Brabantse derby niet gescoord. Een van de grootste kansen was voor Helmond: een schot van Bodi Brusselers werd door Furhgill Zeldenrust met de hak naast het doel van Yanick van Osch getikt. Namens PSV werd Cody Gakpo gevaarlijk: hij trok vanaf links naar binnen en schoot maar net naast. PSV nam het initiatief in de tweede helft. De thuisploeg beloonde zichzelf acht minuten voor tijd: rechtsback Dirk Abels tikte binnen. Aan de overzijde eindigde de bal na een klutssituatie op de lat, maar Helmond bleef druk zetten en kwam diep in de blessuretijd alsnog op gelijke hoogte via Jeroen Verkennis.

NEC - FC Dordrecht 1-0

Vorig seizoen was NEC nog met 6-0 te sterk voor Dordrecht, maar ditmaal ging het minder makkelijk voor de Nijmegenaren. Bij rust stond het 1-0 door een doelpunt van Anass Achahbar in de 36ste minuut. De aanvaller werd bediend door de opgestoomde Leroy Labylle en rondde rustig af. Tot dat moment zette Dordrecht juist veel druk, maar na het openingsdoelpunt kwam NEC beter in het duel. Door meedere goede ingrepen van Norbert Alblas hield NEC de voorsprong in het tweede bedrijf vast. Zes minuten voor tijd had Sven Braken er eigenlijk 2-0 van moeten maken, maar zijn misser mocht de pret niet drukken.

RKC Waalwijk - Sparta Rotterdam 0-1

Voormalig Spartaan Mario Bilate kreeg vlak voor rust een gigantische kans om zijn ex-club pijn te doen, maar Roy Kortsmit voorkwam een doelpunt van RKC. Daardoor namen de Rotterdammers een 0-1 voorsprong mee de rust in; Mohamed Rayhi had de score in minuut zeventien al geopend. In het eerste bedrijf kregen beide ploegen kansen. Na rust was het vooral RKC dat de klok sloeg, maar dankzij Kortsmit hield Sparta stand. De doelman pareerde meerdere inzetten, voordat hij ook een penalty van Kevin Vermeulen pakte.