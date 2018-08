De Graafschap voorkomt derde nederlaag op rij door laat doelpunt

De eerste wedstrijd in de vierde speelronde van de Eredivisie heeft geen winnaar opgeleverd. Het FC Emmen van Dick Lukkien opende vrijdag na 81 minuten de score tegen De Graafschap, maar na 88 minuten trok Fabian Serrarens de stand gelijk op De Oude Meerdijk: 1-1. De bezoekers zullen het meest tevreden zijn over het punt. De gelijkmaker viel niet alleen heel laat, maar was op basis van het veldspel misschien ook niet geheel verdiend te noemen.

FC Emmen kreeg in de eerste helft de meeste mogelijkheden, maar De Graafschap dook ook een aantal keer gevaarlijk op voor het doel van Kjell Scherpen. Stef Nijland had na acht minuten eigenlijk moeten scoren, maar de aanvaller stuitte op de keeper. Na een kwartier kwam de thuisploeg voor het eerst dreigend opzetten: Alexander Bannink, die 33 wedstrijden speelde in Doetinchem, kopte na een voorzet van eveneens voormalig Superboer Caner Cavlan op het dak van het doel van Hidde Jurjus.

Na een rustigere fase werd er in de slotfase van het eerste bedrijf weer doelgevaar gesticht. Jurjus bokste een schot van Nicklas Pedersen uit zijn doel, waarna Luciano Slagveer in de rebound over mikte. Aan de andere kant liet Daryl van Mieghem twee mogelijkheden liggen. Jurjus moest er ook nog een paar keer aan de bak: de huurling van PSV redde op inzetten van onder anderen Kopbal en Bakker en daardoor bleef het 0-0. Beide trainers voerden in de rust geen wijzigingen door.

Na de pauze kwam het eerste gevaar van FC Emmen: Jurjus had een antwoord op een schot uit de draai van Pedersen. Even later pareerde de goalie ook een knal van Michael Chacón vanuit de tweede lijn en tikte hij een poging van Bannink naast. De Graafschap had het moeilijk, maar had na een klein uur voetballen zelf op voorsprong kunnen komen toen Sven Nieuwpoort de bal van heel dichtbij naast de kooi van Scherpen kopte. FC Emmen ontsnapte en ging met goede moed op zoek naar een treffer.

Het zat de rood-witten echter niet mee in de afronding. Pedersen kopte op aangeven van Cavlan over, een schot van Glenn Bijl bleek een eenvoudige prooi voor Jurjus en een scherpe voorzet van Jafar Arias kwam net niet tot bij Wouter Marinus. Aan de andere kant had Fabian Serrarens er 0-1 van moeten maken, maar hij vond Scherpen op zijn pad. Toch wist FC Emmen nog te scoren: na 81 minuten tikte Bannink binnen nadat De Graafschap de bal niet kon wegkrijgen bij een hoekschop. Serrarens maakte er echter nog 1-1 van: de spits kopte tegen de paal, maar wist de rebound wel te verzilveren.