‘Als ik mijn carrière kan afsluiten bij Ajax, zou dat heel mooi zijn’

Lasse Schöne is inmiddels al 32 jaar en denkt al na over zijn toekomst na het voetbal. De middenvelder van Ajax, dit seizoen regelmatig basisklant in het elftal van Erik ten Hag, heeft een contract tot medio 2019 met een optie voor een extra seizoen. De Deen heeft nog niets gehoord over een eventuele contractverlenging, maar staat er wel voor open om zijn loopbaan in Amsterdam af te sluiten.

"Ajax is een fantastische club en als ik hier mijn carrière kan afsluiten, zou dat heel mooi zijn", vertelt Schöne vrijdag bij Ziggo Sport. Hij maakt zich er niet zo druk om dat Ajax nog niets heeft laten horen. "Het is voor mij anders dan de jonge gasten. Het komt wel bij mij. Er zal wel een keer duidelijkheid over moeten komen, maar dat hoeft niet binnen nu en een maand. Het zou prachtig zijn om mijn carrière af te sluiten bij mijn club. Ik zit hier heerlijk."

De routinier, die dit seizoen een record kan vestigen als de buitenlander met de meeste wedstrijden in Ajax 1, weet dat het einde van zijn loopbaan nadert. Na het voetbal ziet hij zichzelf niet gauw hoofdtrainer worden van het eerste elftal. "Daar ligt mijn passie niet. Ik zie mezelf misschien wel met jongere jongens trainen. Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken. Maar het zou ook kunnen dat het niets met voetbal gaat zijn. Het zou misschien iets in de modewereld kunnen zijn."