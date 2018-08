Sneijder kijkt vooruit: ‘Als assistent van Oranje wellicht’

Wesley Sneijder heeft het goed naar zijn zin bij Al-Gharafa. De middenvelder verbond zich in januari van dit jaar aan de club uit Qatar en zegt ‘nog jaren’ voor Al-Gharafa te kunnen spelen. “Het leven bevalt me hier heel erg goed”, vertelt de 34-jarige Sneijder in een interview met het Algemeen Dagblad.

De 133-voudig international van het Nederlands elftal, 31 doelpunten, speelde vrijdag zijn tweede competitiewedstrijd van het seizoen. Mede dankzij een benutte strafschop van de aanvoerder won Al-Gharafa met 0-4 van het Al-Ahli van Nigel de Jong. Beide Nederlanders bleven negentig minuten staan.

“Als het aan mij ligt, zou ik best tot het WK van 2022 in Qatar willen blijven. Wellicht kan ik dan ook iets betekenen voor het Nederlands elftal, in de voorbereiding op het toernooi”, aldus Sneijder, die een contract heeft tot volgend jaar zomer. Tot dusverre speelde hij achttien wedstrijden voor Al-Gharafa.

“Ik ken het land goed, weet de weg hier, en met mijn ervaring als speler kan ik ook van toegevoegde waarde zijn op een eindtoernooi. Als assistent wellicht, of in een andere rol. We zien wel hoe het loopt.” Sneijder zal komende donderdag voor het laatst zijn opwachting maken voor Oranje. Hij zal in actie komen in het oefenduel met Peru.