Onderzoek NOS: ‘Merendeel faalt na stap naar Ajax, PSV en Feyenoord’

Bart Ramselaar werd in de slotweek van de transfermarkt nog in verband gebracht met een transfer, maar lijkt bij PSV te blijven. Toch is het duidelijk dat het dienstverband van de middenvelder in Eindhoven nog niet is geworden wat hij ervan had gehoopt. Ramselaar is zeker niet de enige speler die niet slaagde nadat hij een binnenlandse transfer maakte naar een club uit de top drie, zo becijfert de NOS vrijdag.

De omroep heeft zelf een onderzoek uitgevoerd, waarin 74 spelers onder de loep worden genomen die sinds het seizoen 2007/08 van een andere Eredivisionist naar een club uit de top drie gingen. Spelers die 'overduidelijk zijn binnengehaald als tweede of derde keeper' worden buiten beschouwing gelaten, evenals spelers die van de ene naar de andere topclub gingen. Ze werden door de NOS 'op basis van transfersom, verwachting, speelminuten, prijzen en internationale doorbraak' ingedeeld in vier categorieën: 'goud', 'groen', 'oranje' en 'rood'.

De precieze betekenis van die categorieën wordt niet vermeld. In sommige gevallen is sprake van een 'arbitraire' indeling, erkent men. "Maar als geheel geeft het een duidelijk beeld. Een beeld dat te denken geeft. Zeker bij Feyenoord. Maar ook bij Ajax slaagt meer dan de helft uiteindelijk niet." Bij Feyenoord worden slechts 8 van de 24 spelers ingedeeld in de beste twee categorieën; bij Ajax gaat het om 9 van de 23 en bij PSV om 9 van de 19. Bij geen enkele club is een meerderheid van de binnenlandse aankopen dus geslaagd.

Tot de categorie 'goud' behoren Karim El Ahmadi, Daryl Janmaat (beiden Feyenoord), Luis Suárez, Hakim Ziyech, Jasper Cillessen, Demy de Zeeuw (allen Ajax), Dries Mertens, Kevin Strootman, Jeremain Lens, Davy Pröpper en Jetro Willems (allen PSV). Van de spelers die momenteel nog deel uitmaken van de selecties, zouden Sam Larsson, Ridgeciano Haps, Renato Tapia (allen Feyenoord), Daley Sinkgraven (Ajax) en Ramselaar (PSV) niet geslaagd zijn. Ze worden allemaal ingedeeld de oranje categorie.

Gerald Sibon kan erover meepraten: hij blonk uit bij Roda JC Kerkrade en sc Heerenveen, maar kon bij Ajax en PSV geen basisplaats veroveren. "In de subtop, het woord zegt het al, hoef je niet altijd top te zijn. In de top wordt dat wel van je verwacht, iedere dag. Daar komt druk bij kijken. Van buitenaf, maar vooral binnen de club wordt er veel van je verwacht. Dat vraagt om een andere mindset", stelt Sibon. "Dat is dus een kwaliteit. En die hebben veel spelers die niet zijn opgeleid bij PSV, Ajax of Feyenoord niet. Dat komt omdat zij niet van jongs af aan hebben meegekregen dat het iedere dag beter moet."

De volledige indeling van de NOS is hier te vinden.