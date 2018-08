Droom komt uit voor Bredanaar met transfer naar Galatasaray

Ömer Bayram heeft zijn droomtransfer te pakken. De 27-jarige linksback heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij Galatasaray en levert Akhisar vier ton op. Bayram voetbalde sinds de zomer van 2016 voor Akhisar.

De geboren Bredanaar komt uit de jeugd van NAC Breda en speelde 43 wedstrijden in het eerste elftal. In de zomer van 2012 vertrok de linkspoot naar Kayserispor en vier jaar later tekende hij bij Akhisar, dat in de groepsfase van de Europa League is ingedeeld bij FK Krasnodar, Standard Luik en Sevilla.

Bayram kwam bij Akhisar tot 71 wedstrijden en daarin was hij goed voor 1 doelpunt en 8 assists. Hij groeide uit tot een van de beste linksbacks van de Süper Lig en werd in maart beloond met zijn eerste wedstrijd voor de Turkse ploeg. Bayram deed tegen Montengero veertien minuten mee en later kwam hij ook in actie tegen Iran.

Galatasaray, dat na drie speelronden met negen punten bovenaan staat in de competitie, beschikt in Yuto Nagatomo al over een linksback. Bayram lijkt met de Japanner dus te moeten strijden om een plek in de basiself van trainer Fatih Terim. Ook onder anderen Ryan Donk en Garry Rodrigues staan onder contract bij Cim Bom.