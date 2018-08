Van Bronckhorst: ‘Hij stond open voor een transfer, maar het werd niet concreet’

In de sloturen van de transfermarkt lijkt Tonny Vilhena geen transfer meer te zullen maken. Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord erkende vrijdagmiddag op de wekelijkse persconferentie dat de middenvelder openstond voor een vertrek, maar dat er geen concrete belangstelling kwam. Van Bronckhorst verwacht dat zijn pupil de knop omzet, zoals Vilhena in voorgaande jaren ook deed. In onderstaande video gaat de trainer in op de situatie van Vilhena.