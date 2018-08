Sevilla laat gewezen toptalent uit Brazilië gaan na komst Promes

Paulo Henrique Chagas de Lima, kortweg Ganso, gaat aan de slag in de Ligue 1. Amiens maakt bekend dat men de middenvelder de rest van het seizoen huurt van Sevilla. Er is tevens een optie tot koop in de deal opgenomen.

Sevilla nam Ganso in de zomer van 2016 onder contract. De club uit Andalusië betaalde naar verluidt negenenhalf miljoen euro aan São Paulo, nadat biedingen van zeven en acht miljoen euro waren afgeslagen. De linkspoot speelde sinds september 2012 voor São Paulo en kwam er tot 24 doelpunten en 47 assists in 188 officiële wedstrijden.

Bij Sevilla slaagde de 28-jarige Ganso er niet in om een vaste waarde te worden. Hij speelde in twee seizoenen tijd slechts 28 wedstrijden, al kon hij daarin wel goede statistieken overleggen: 7 doelpunten en 6 assists. Zijn verbintenis loopt bij Sevilla nog tot medio 2021 door.

Voor het Amiens van trainer Christophe Pélissier is Ganso de zevende aanwinst van deze zomer. Eerder legde men onder anderen Saman Ghoddos, Juan Ferney Otero en Emil Krafth vast. Amiens staat na de eerste drie speelronden in de Ligue 1 op drie punten en gaat zondag op bezoek bij Saint-Étienne.