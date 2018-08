‘Misschien had Ziyech een beetje invloed op mijn keuze voor Marokko’

Het charmeoffensief van Ronald Koeman bracht Noussair Mazraoui aan het twijfelen, maar de rechtsback van Ajax denkt de juiste keuze te hebben gemaakt met een interlandloopbaan voor Marokko. Deze week hakte Mazraoui de knoop door. "Ik heb mijn keuze gemaakt, hoef niet meer te twijfelen en hoef geen advies meer te horen van allerlei mensen", vertelt hij vrijdag aan de NOS.

Mazraoui erkent dat er 'zeker even een moment van twijfel' was, nadat hij door Koeman voor een gesprek werd opgeroepen. "Daarvoor dacht ik altijd wel dat ik het al wist. Uiteindelijk heb ik goed nagedacht en blijf ik gewoon voor Marokko spelen", legt hij uit. Het Nederlands elftal kwam voor Mazraoui 'eigenlijk nooit' in beeld. "Ik weet niet of je het loyaliteit kunt noemen, maar alles zei gewoon tegen mij: 'Marokko is de juiste keuze voor mij.' Je kiest met je hart en op gevoel, maar ook gewoon op verstand."

"Als er iemand een pistool op mijn hoofd zet en zegt dat ik moet kiezen tussen Nederland of Marokko, zou ik Marokko zeggen", vervolgt de twintigjarige vleugelverdediger, die dit seizoen definitief is doorgebroken bij Ajax. Daar speelt hij samen met Hakim Ziyech, die ook opteerde voor het Marokkaanse elftal. Mazraoui erkent dat Ziyech onbewust wellicht invloed uitoefende op zijn eigen keuze voor Marokko.

"Misschien een beetje, onbewust. Hij is een beetje begonnen met het kiezen voor Marokko, maar dit is wel echt gewoon mijn keuze geweest", benadrukt Mazraoui ."Niet omdat Hakim bij Marokko speelt. Hij liet mij ook gewoon een vrije keuze maken."