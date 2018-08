Slachtoffer van komst Mariano Díaz verlaat Real Madrid op huurbasis

Real Madrid en Levante hebben elkaar gevonden in de transfer van Borja Mayoral. De aanvaller komt op huurbasis over uit Madrid, zo maakt Levante vrijdagavond bekend. De verhuurperiode is voor de duur van een seizoen. Beide clubs maken geen melding van een optie tot koop.

De 21-jarige Mayoral is afkomstig uit de jeugdopleiding van Real Madrid. In 2015 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal en sindsdien kwam hij tot twintig competitieduels, waarin de spits driemaal scoorde. Het merendeel van die wedstrijden was afgelopen seizoen: hij kwam toen veertien keer in actie. In het seizoen 2016/17 werd Mayoral nog verhuurd aan VfL Wolfsburg, waarvoor de Spanjaard tot negentien Bundesliga-wedstrijden en twee doelpunten kwam.

Zijn vertrek naar Levante is een gevolg van de terugkeer van Mariano Díaz naar Real Madrid. De Koninklijke betaalde deze week 33 miljoen euro om de spits over te nemen van Olympique Lyon, een jaar nadat hij nog voor acht miljoen euro van Madrid naar Frankrijk ging. De club wist destijds een doorverkooppercentage te bedingen van 35 procent. Omdat Real deze transfersom zélf betaalt, gaat er ruim 11 miljoen euro van het totaalbedrag af en ontvangt de Franse topclub circa 21,5 miljoen euro voor Diáz.

Mayoral heeft een contract tot medio 2021 in het Santiago Bernabéu. Sevilla, Leganés en Deportivo Alavés werden eveneens in verband gebracht met de jonge aanvaller. Levante was echter al sinds juni met zijn komst bezig en heeft nu aan het langste eind getrokken. Mayoral kwam sinds 2015 tot achttien wedstrijden en negen doelpunten voor Spanje Onder-21, maar debuteerde nog niet in de A-selectie.