Jonge Hazard-telg vindt na proefperiode bij VVV-Venlo club in België

Kylian Hazard keert terug in België. Cercle Brugge maakt vrijdagavond melding van een akkoord met Chelsea over de tijdelijke komst van de spits annex aanvallende middenvelder: Hazard maakt het seizoen op huurbasis af in de Pro League.

De 23-jarige Hazard, de jongere broer van Eden en Thorgan, begon zijn voetballoopbaan in 2013 bij White Star Bruxelles. Na een jaar stapte Hazard over voor Zulte Waregem, waarvoor hij debuteerde op het hoogste niveau. Hij kwam echter maar tweemaal in actie en verruilde de club in 2015 voor het Hongaarse Újpest. Na 34 competitieduels en 3 treffers maakte Hazard in augustus 2017 de overstap naar Chelsea.

In Engeland kwam de Belg vorig seizoen tot acht duels en twee doelpunten voor de beloftenploeg. In juli sloot Hazard zich aan bij VVV-Venlo voor een proefperiode, maar hij vertrok na een week al. "Ik vond Kylian zeker een goede speler, maar hij zal niet met ons op trainingskamp mee gaan volgende week. Hij heeft een aanbieding van een Spaanse club op zak die hem wil kopen", liet trainer Maurice Steijn toen weten aan De Limburger.

Nu blijkt echter dat de toekomst van Hazard niet ligt in Spanje, maar in België. "We heten Kylian van harte welkom bij Cercle Brugge", aldus sportief directeur François Vitali. "Hij is een speler met aanvallende kwaliteiten en wij zijn ervan overtuigd dat Cercle Brugge de beste plaats is voor hem om zijn carrière op het hoogste niveau verder uit te bouwen."