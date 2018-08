Bazoer maakt toptransfer naar FC Porto: ‘Dit shirt staat me goed’

Riechedly Bazoer is speler van FC Porto. De club uit de Liga NOS maakt bekend dat men de middenvelder op huurbasis overneemt van VfL Wolfsburg, met een optie tot koop. Naar verluidt bedraagt deze optie negen tot tien miljoen euro.

Als een verrassing kwam de transfer al niet meer, want De Telegraaf meldde donderdag dat Bazoer voor een overstap naar het Estádio do Dragão stond. Bazoer had de keuze uit meerdere aanbiedingen en was bijvoorbeeld in beeld bij Celtic, maar heeft zelfs salaris ingeleverd om aan de slag te kunnen in de Liga NOS.

Wolfsburg betaalde Ajax ruim anderhalf jaar geleden nog twaalf miljoen euro voor de middenvelder, maar hij slaagde er mede vanwege blessureleed nooit in om uit te groeien tot een onbetwiste basiskracht. De controleur kwam tot nu toe 27 keer in actie voor de Duitsers en wist nog niet het net te vinden in een officiële wedstrijd. Bazoer ligt nog tot medio 2021 vast bij die Wölfe.

De zesvoudig international van het Nederlands elftal moet bij het FC Porto van trainer Sérgio Conceição de concurrentie aangaan met onder anderen Danilo Pereira, Héctor Herrera en Sérgio Oliveira. “FC Porto is een heel grote club met een rijke geschiedenis. Hier hebben grote spelers gespeeld”, reageert de aanwinst, die met rugnummer 24 gaat spelen. “Ik was meteen geïnteresseerd toen FC Porto belangstelling toonde. Alles is heel snel gegaan en ik ben blij om bij FC Porto te zijn. Dit shirt staat me goed.”

“Ik hoop dat ik het team met mijn kwaliteiten kan helpen en een goed seizoen kan draaien. Ik ga alles geven om de ploeg te helpen. Wat voor speler ik ben? Ik ben een box-to-box-middenvelder, want ik weet hoe ik moet verdedigen en hoe ik kan scoren. Ik hoop mijn kwaliteiten te tonen en zal alles geven. Ik zal hard werken om het team aan goede resultaten tee helpen”, besluit Bazoer op de website van Porto.