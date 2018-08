PSV kreeg halfuur voor duel met BATE melding van ‘totaal onverwachte opening’

Tot twee dagen geleden rekende Érick Gutiérrez niet meer op een transfer naar PSV. De van Pachuca overgekomen middenvelder, die vrijdag werd gepresenteerd in het Philips Stadion, kreeg woensdag 'een signaal' dat een transfer plots toch mogelijk was. Hij werd abrupt uit de wedstrijdselectie van Pachuca gelaten en woensdagnacht maakte PSV zijn komst al bekend.

Volgens het Eindhovens Dagblad drong de zaakwaarnemer aan op nieuwe gesprekken tussen de twee clubs. Een halfuur voor het duel met BATE Borisov (3-0 zege) zou PSV melding hebben gekregen van een 'totaal onverwachte opening' uit Mexico. Na het duel werd de technische stad bijgepraat. "Het leek niet door te gaan, eerlijk gezegd had ik er geen rekening meer mee gehouden dat ik hier zou gaan spelen", beaamt ook Gutiérrez zelf.

"Woensdag gebeurde het dan toch en kreeg ik ineens een signaal. Dat had bijna niemand meer verwacht", vervolgt de 23-jarige aankoop. "Het is prachtig dat ik nu samen met Hirving Lozano mag spelen. We kennen elkaar al zo lang en ik wilde al heel lang ook naar PSV." Gutiérrez geeft aan dat zaterdag nog niet zal debuteren voor zijn nieuwe club in de thuiswedstrijd tegen Willem II. "Dat zou te vroeg zijn, maar ik ga ervan uit dat ik snel inzetbaar ben."

De Telegraaf meldde eerder dat PSV een vast bedrag van 6 miljoen euro betaalt, dat door bonussen nog op kan lopen tot 8,2 miljoen. De wens van Gutiérrez zelf, die dolgraag weer samen wilde spelen met zijn boezemvriend Lozano, heeft naar verluidt een doorslaggevende rol gespeeld in de beslissing van Pachuca om mee te werken aan het vertrek van zijn aanvoerder. In Eindhoven tekende hij een vijfjarig contract.