Misidjan verdient na vijf landstitels transfer naar Bundesliga

Virgil Misidjan is teruggekeerd naar West-Europa. De 25-jarige aanvaller speelde de afgelopen vijf seizoenen voor Ludogorets Razgrad en heeft nu getekend bij FC Nürnberg. Hij gaat in Duitsland voetballen met rugnummer 24.

“Ik heb vijf mooie jaren gehad in Bulgarije. Maar nu is het denk ik tijd om een nieuwe ervaring in een andere competitie op te doen. Ik ben blij dat ik in Nürnberg de perfecte club daarvoor gevonden heb”, aldus Vura, zoals Misidjan zich laat noemen. Voor hoeveel jaar hij heeft getekend, dat meldt Nürnberg niet.

“Vura neemt alle eigenschappen mee die wij voor ons team nodig achten. Hij is beidebenig, beweeglijk, snel en heeft een goede dribbel”, reageert sportief directeur Andreas Bornemann. Het is onduidelijk hoeveel Nürnberg, dat zaterdag in de Bundesliga tegen FSV Mainz speelt, heeft betaald voor Misidjan.

De buitenspeler werd opgeleid bij Willem II en speelde 55 wedstrijden in het eerste elftal. Daarin was hij goed voor 10 doelpunten en 6 assists. Misidjan vertrok in de zomer van 2013 voor zeven ton naar Ludogorets en speelde met die club meerdere wedstrijden in de Champions League. Hij werd er tevens vijf keer kampioen.