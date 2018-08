Coentrao verrast en keert na elf jaar terug bij eerste club

Fábio Coentrao laat zich voor de derde keer door Real Madrid verhuren. De linksback werd al uitgeleend aan AS Monaco en Sporting Portugal en gaat nu aan de slag bij Rio Ave, de nummer vijf van vorig seizoen. Os Vilacondenses hebben de komst van Coentrao via de officiële kanalen bekendgemaakt.

Coentrao heeft in het Santiago Bernabéu een contract tot medio 2019 en dus lijkt het erop dat Real Madrid hem over een klein jaar transfervrij laat gaan. De Koninklijke nam de verdediger in 2011 voor dertig miljoen euro over van Benfica en in 2014 werd het contract met hem voor vijf seizoenen verlengd.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 31 Aug 2018 om 9:19 (PDT)

De 52-voudig international slaagde er desondanks niet in om een onbetwiste basisspeler te worden. Hij speelde 106 wedstrijden voor Real Madrid en was daarin goed voor 1 doelpunt en 11 assists. Hij kwam ook nog uit voor CD Nacional en Real Zaragoza. Met zijn transfer naar Rio Ave keert hij na elf jaar terug in Vila do Conde.

Coentrao werd namelijk opgeleid door Rio Ave en speelde 44 wedstrijden in het eerste elftal. Hij werd een publiekslieveling, kreeg de bijnaam Figo das Caxinas en in de zomer van 2007 verdiende hij een transfer naar Benfica. Of Coentrao zondag al mee kan doen in de thuiswedstrijd tegen Portimonense, dat is nog onduidelijk.