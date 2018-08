Vrijdag, 31 Augustus 2018

PSV is klaar op transfermarkt en behoudt drietal

Het is niet uitgesloten dat Oleksandr Zinchenko Manchester City nog gaat verruilen voor Real Betis. De Oekraïner is voor een bedrag van zestien miljoen euro op te halen bij the Citizens. (Sevilla Info)

Thierry Henry krijgt een nieuwe rol bij de nationale ploeg van België. De Franse oud-spits wordt de eerste assistent van bondscoach Roberto Martinez. (Diverse Belgische media)

PSV verwacht geen transfers meer. Bart Ramselaar, Nicolas Isimat-Mirin en Armando Obispo lijken bij de club uit Eindhoven te blijven. (Eindhovens Dagblad)

Claudio Marchisio staat niet alleen op de radar van Zenit Sint-Petersburg, FC Porto en Sporting Portugal. De transfervrije middenvelder is ook in beeld bij Benfica. (Mediaset)

Girondins Bordeaux en Dynamo Kiev azen op Alfredo Morelos. Laatstgenoemde club is bereid acht miljoen euro te bieden aan Rangers FC in een poging de aanvaller over te nemen. (Sky Sports)