PEC Zwolle huurt Bouzanis: ‘Via het netwerk van John van 't Schip’

PEC Zwolle heeft zich op de slotdag van de transfermarkt versterkt met Dean Bouzanis. De 27-jarige Australische sluitpost komt op huurbasis over van Melbourne City. De keeper, die ook over een Grieks paspoort beschikt, werd opgeleid door Liverpool en speelde in het verleden nog voor Oldham Athletic en Accrington Stanley.

Bouzanis arriveert zaterdag op Schiphol en zal volgens PEC Zwolle spoedig op het trainingsveld staan. De Eredivisie-club heeft bij de huurdeal een optie tot koop weten te bedingen. Bouzanis verdedigde de afgelopen twee seizoenen het doel van Melbourne City en zal in de ploeg van trainer John van ’t Schip de concurrentie moeten aangaan met Diederik Boer en Mickey van der Hart.

“Via het netwerk van John van 't Schip zijn we bij Dean terechtgekomen”, verklaart technisch directeur Gerard Nijkamp de komst van Bouzanis. “Het is een ervaren doelman, die zowel op John als ons scoutingsteam een goede indruk maakt. De reden dat we nog een sluitpost aantrekken is tweeledig. Allereerst uit voorzorg, omdat het even afwachten is hoe de blessure van Diederik Boer zich ontwikkelt en ten tweede omdat wij met het aantrekken van Dean de concurrentiestrijd bij de doelmannen verder willen laten toenemen.”