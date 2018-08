Ten Hag: ‘Realiseren dat hij acht maanden buitenspel heeft gestaan’

Ajax kan voorlopig nog niet beschikken over Kasper Dolberg en Daley Sinkgraven. Beide spelers staan al enige tijd geblesseerd aan de kant en trainer Erik ten Hag wil niets overhaasten. Volgens de coach zit een rentree voor het tweetal er voorlopig niet in. Zowel Dolberg als Sinkgraven maakt progressie, al is er nog geen zicht op een rentree voor het duo.

Dolberg lijkt als eerste van de twee te mogen hopen op een rentree. Hij raakte in aanloop naar de wedstrijd tegen Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League geblesseerd aan zijn buikwand. “Ik hoor net goed nieuws. Hij heeft een aantal goede stappen voorwaarts gezet", zei Ten Hag vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Vitesse. "Hij is alleen nog niet in teamtraining. We moeten ons realiseren dat hij acht maanden buitenspel heeft gestaan. Hij moet eerst blessurevrij zijn en dan optrainen.”

Sinkgraven staat al maanden aan de kant met een knieblessure. Hij is op de weg terug, maar moet nog even wachten. "Die is nog niet zover", aldus Ten Hag. "Met Daley moeten we heel voorzichtig zijn, stap voor stap. We hebben al een keer een stap terug moeten zetten. Hij heeft gewoon een heel nare blessure. Daar kunnen we absoluut geen risico mee nemen.”

Ajax moest het afgelopen dinsdag tegen Dynamo Kiev doen zonder Nicolás Tagliafico, die geschorst was. De Argentijnse linksback kreeg daarom een korte vakantie van Ten Hag. “Ik zei: neem maar een paar dagen vrij. Het was voor hem goed om even afstand te nemen, gezien het programma dat hij gedraaid heeft. Hij was er heel blij mee.”