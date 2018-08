Toptalent ruilt Arsenal in voor Bundesliga: ‘Dit is een belangrijke stap’

Arsenal laat Reiss Nelson ervaring opdoen in de Bundesliga. De Premier League-club meldt vrijdagmiddag via de clubkanalen dat de achttienjarige aanvaller een nieuw contract heeft getekend bij de Londenaren en dat het talent de rest van het seizoen op huurbasis actief gaat zijn bij TSG Hoffenheim.

De jonge vleugelspeler had nog een contract voor één seizoen bij the Gunners, maar Arsenal heeft de duur van de verbintenis verlengd, hoewel de club niet bekendmaakt voor hoe lang de jongeling nu vastligt. In Londen kon Nelson niet meer op veel speelminuten rekenen met de aanwezigheid van onder anderen Alex Iwobi en Danny Welbeck.

Tot op heden heeft Nelson zestien keer in de hoofdmacht van Arsenal mogen acteren, zonder doelpunten of assists te hebben geproduceerd. Vorig seizoen werd de aanvaller uitgeroepen tot Speler van het Seizoen in de Premier League 2. De Engels jeugdinternational moet in Duitsland ervaring opdoen, zodat Arsenal hem in de toekomst vaker kan gaan opstellen in het eerste.

Unai Emery, sinds deze zomer eindverantwoordelijke bij Arsenal, is blij voor Nelson, zo geeft hij aan op de clubsite. “Reiss is een getalenteerde jonge speler en we zijn blij dat hij een nieuw contract heeft ondertekend. Met deze stap krijgt hij de kans om op regelmatige basis ervaring op te doen op een hoog niveau. Dit is een belangrijke stap in zijn ontwikkeling.”