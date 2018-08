Klaassen verwelkomt icoon van BVB: ‘Dortmund zit voor altijd in mijn hart’

Nuri Sahin vervolgt zijn loopbaan bij Werder Bremen. Borussia Dortmund meldt vrijdagmiddag via de clubkanalen dat het contract van de 29-jarige middenvelder bij BVB, dat nog tot medio 2019 geldig was, nietig is verklaard. Werder Bremen, waar sinds deze zomer Davy Klaassen onder contract staat, heeft de komst van de 52-voudig international van Turkije al bevestigd.

“Ik heb gisteravond met Nuri gesproken en het was zijn wens om over te stappen naar Werder. Ik geloof echter sterk dat Dortmund de club van zijn leven is en ik hoop dat hij na zijn loopbaan, in welke hoedanigheid dan ook, gaat terugkeren bij Dortmund”, zegt directeur Hans-Joachim Watzke op de site van de Duitse topclub over Sahin.

“Nuri is een speler die gigantisch veel heeft bijgedragen aan BVB, vanaf zijn jeugd tot de dag van vandaag”, stelt sportief directeur Michael Zorc vast. Sahin, die in het seizoen 2007/2008 door Dortmund was uitgeleend aan Feyenoord, vertrekt met pijn in het hart. “Ik wil de club en de fans met heel mijn hart bedanken voor de afgelopen paar jaren.”

“Ik vertrek niet, want Dortmund zit voor altijd in mijn hart. Ik wil Watzke, Zorc en al mijn trainers bedanken, vooral Jürgen Klopp, die mij altijd heeft gesteund”, aldus Sahin, die in totaal 274 wedstrijden voor Dortmund heeft gespeeld, met 26 goals en 49 assists als resultaat. Sahin heeft met Dortmund verschillende prijzen gewonnen, waaronder het landskampioenschap in het seizoen 2010/11.