Manchester City contracteert ex-jeugdspeler van Ajax en PSV

Jayden Braaf heeft zijn eerste contract getekend bij Manchester City. De zestienjarige aanvaller heeft vrijdag zijn handtekening gezet onder een driejarig contract bij de Engelse topclub. Dat bevestigen zijn vader Jeriano Braaf en oom Stefano van Delden aan Voetbalzone. Het Nederlandse talent speelde eerder in de jeugdopleidingen van Ajax en PSV, en gaat bij City bij Onder-18 spelen.

Braaf maakte een paar maanden geleden de overstap van PSV naar Manchester City. Hij kon bij verschillende clubs aan de slag en lang leek het erop dat hij voor Chelsea zou gaan kiezen, maar na meerdere stages en gesprekken koos hij voor de regerend kampioen van Engeland. De aanvaller viert vrijdag zijn zestiende verjaardag en heeft op dezelfde dag voor drie jaar getekend.

“Voor Jayden is dit natuurlijk een fantastische stap, naar het beloofde voetballand. De academie van Manchester City staat hoog aangeschreven en biedt hem een uitgelezen kans om zich verder te ontwikkelen als voetballer”, zei oom en woordvoerder Van Delden eind mei nog in gesprek met Voetbalzone.

PSV ontving bij het vertrek van Braaf een opleidingsvergoeding van Manchester City. Het talent speelde sinds 2014 in Eindhoven. De jonge aanvaller speelde de voorbije jaren in de Onder-13, Onder-14, Onder-15 en Onder-16 van PSV. In Eindhoven groeide Braaf uit tot jeugdinternational van Oranje Onder-16. De speler is afgelopen dinsdag nog door KNVB-coach Peter van der Veer opgenomen in de selectie van Oranje Onder-17 voor het vierlandentoernooi in Duitsland, waar Oranje speelt tegen Duitsland, Italië en Israël.